Italia vs Stati Uniti sul campo di calcio sfida tra Luiss e Yale : Roma, 12 mar. , askanews, Si è tenuta oggi sul campo di calcio del Futbol Club di Roma la sfida internazionale tra la Luiss e l'università americana di Yale. Con un gol allo scadere i Bulldog d'...

L'Italia si mangia gli Stati Uniti : ... che ha manifestato l'intenzione di portare i suoi prodotti sulle tavole degli americani: le acquisizioni degli ultimi tre anni , 10 aziende inglobate in Europa e nel mondo con un investimento ...

Medagliere Paralimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Stati Uniti al comando - Italia 14^ dopo tre giornate : Medagliere Paralimpiadi PyeongChang 2018 Rank NPC Gold Silver Bronze Total 1 United States (USA) 6 5 4 15 2 France (FRA) 3 3 3 9 3 Ukraine (UKR) 3 2 4 9 4 Neutral Paralympic ...

Medagliere Paralimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Stati Uniti al comando - Italia tredicesima dopo due giornate : Medagliere Paralimpiadi PyeongChang 2018 RANK NPC TOTAL 1 United States 4 3 2 9 2 France 3 2 1 6 3 Slovakia 3 1 1 5 4 Germany 2 3 0 5 5 Canada 2 1 3 6 5 Ukraine 2 1 3 6 7 NPA 2 1 0 3 8 Switzerland 2 0 0 2 9 Belarus 0 2 2 4 10 Great Britain 0 2 1 3 10 Japan 0 2 1 3 12 Austria 0 1 2 3 13 ITALY 0 1 1 2 14 Belgium 0 0 1 1 14 Republic of Korea 0 0 1 1 14 New ...

Due albanesi si fingono Italiani per fare il passaporto - arrestati : NAPOLI. Un poliziotto, questa mattina, preposto all'accettazione della modulistica per il rilascio del passaporto si è insospettito quando due utenti dichiaravano di essere cittadini italiani, pur non ...

Scandal 7 in Italia su FoxLife - da fine marzo l’ultima stagione con Station 19 : trama e programmazione : L'arrivo di Scandal 7 in Italia si è fatto attendere più del previsto: l'ultima stagione del political dramma di Shonda Rhimes in onda negli Stati Uniti su ABC arriva anche nel nostro Paese, come sempre in anteprima assoluta su FoxLife. La data di inizio della programmazione della stagione conclusiva è fissata per il 24 aprile: Scandal andrà in onda con un episodio a settimana ogni martedì in prima serata alle 21:00 sul canale 114 di Sky. ...

Antitrust - Bruxelles archivia procedura di infrazione per Italia e altri Stati : Teleborsa, - L'Italia non subirà sanzioni da Bruxelles per la violazione delle norme sull'Antitrust. La Commissione europea ha infatti deciso di archiviare le procedure di infrazione nei confronti ...

Antitrust - Bruxelles archivia procedura di infrazione per Italia e altri Stati : L'Italia non subirà sanzioni da Bruxelles per la violazione delle norme sull'Antitrust. La Commissione europea ha infatti deciso di archiviare le procedure di infrazione nei confronti dell'Italia e di ...

Napoletani scomparsi in Messico - i 4 poliziotti arrestati hanno confessato : “Abbiamo consegnato gli Italiani alla gang” : hanno confessato loro stessi di aver consegnato i tre Napoletani scomparsi in Messico dal 31 gennaio scorso a una gang locale. Ecco perché nei giorni scorsi quattro agenti della polizia locale di Tecalitlan (nel sud dello stato di Jalisco), tra cui una donna, sono stati arrestati con l’accusa di sparizione forzata in collegamento al caso di Raffaele Russo, 60 anni del figlio Antonio, di 25 anni e del nipote Vincenzo Cimmino, 29. I quattro ...

Omicidio Kuciak - rilasciati gli Italiani arrestati : ... che non tengono conto del fatto che i sistemi criminali di tipo mafioso gestiscono ampie fette di economia sommersa, come tale difficilmente trattabile, quale strumento di diretto condizionamento ...

Slovacchia - omicidio Jan Kuciak : "Rilasciati i 7 Italiani arrestati" : Erano finiti in manette giovedì in relazione all'uccisione del reporter e della fidanzata. Probabile il rilascio anche del settimo arrestato

Rilasciati gli Italiani arrestati per l’omicidio di Jan Kuciak : I sette italiani arrestati in relazione all’omicidio del giornalista slovacco Jan Kuciak sono stati Rilasciati. Sono infatti scaduti i termini

Omicidio Jan kuciak : rilasciati i 7 Italiani arrestati. Si seguono altre piste : rilasciati i sette italiani che erano stati tratti in arresto giovedì scorso. perchè ritenuti in connessione con l'Omicidio del reporter Jan kuciak, che, nel suo ultimo articolo descriveva le attività ...

Slovacchia - omicidio Jan Kuciak : "Rilasciati i 7 Italiani arrestati" : Erano finiti in manette giovedì in relazione all'uccisione del reporter e della fidanzata. Probabile il rilascio anche del settimo arrestato