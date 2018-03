Italia | rubavano i denti d' oro a morti | presi sciacalli cimiteri

Rubavano i codici delle carte di credito e li vendevano nel dark web : bottino da 530 milioni di dollari - un Italiano tra gli arrestati : Numeri di carte di credito e codici bancari sottratti a ignari cittadini e venduti nel dark web, 16 paesi coinvolti in tutto il mondo, un bottino accumulato dai membri dell'organizzazione di oltre 530 milioni di dollari. È il bilancio di un'operazione condotta dalla Homeland security investigation (Hsi) statunitense e dalla Polizia che ha portato all'arresto di 13 persone, una delle quali in Italia.In manette è finito un uomo ...