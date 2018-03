Italia nel caos col nuovo governo Le poltrone a Merkel e Macron Mani su Bce e Commissione

Concerti di Erlend Oye dei Kings of Convenience in Italia nel 2018 : biglietti in prevendita : Sono stati resi ufficiali i Concerti di Erlend Oye dei Kings of Convenience in Italia. L'artista arriverà nel nostro paese per 4 Concerti in acustico con la prima data in programma per il Santeria Social Club di Milano nella data del 10 di aprile, per poi raggiungere Padova l'11 e l'Auditorium Parco della Musica di Roma. Il tour si chiuderà con l'ultima data del 14 aprile al Covo di Bologna. I biglietti per assistere al live sono già in ...

New York - elicottero si schianta nell’East River/ Video - la precedente tragedia del 2009 con 5 Italiani morti : New York, elicottero precipita nell'East River: Video e ultime notizie, 5 morti nel freddo fiume Usa. Salvo solo il pilota che è saltato giù prima dello schianto. La simile tragedia nel 2009(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 16:25:00 GMT)

Mattarella : “Ho fiducia nell’Italia - basta egoismi” : «Ho molta fiducia nell’Italia». Sergio Mattarella non cita direttamente la complicata situazione politica del Paese, ma lancia un messaggio di ottimismo. Lo fa in occasione della premiazione dei giovani Alfieri della Repubblica al Quirinale, «voi siete una delle ragioni della mia fiducia», aggiunge. ...

Le migliori aziende dove lavorare in Italia nel 2018 : Come ogni anno Great Place to Work premia le compagnie di grandi, medie e piccole dimensioni dove si lavora meglio in base a questionari interni e welfare

Dennis Lloyd in Italia nel 2018 - in concerto a Torino - Milano e Roma : biglietti in prevendita su TicketOne : Dennis Lloyd in Italia nel 2018 per tre concerti in programma rispettivamente a Torino, Milano e Roma nel mese di maggio. Parte proprio dal nostro Paese il MTFKR TOUR che porterà Dennis Lloyd in Italia nel 2018 per tre appuntamenti live imperdibili. L'11 maggio, Dennis Lloyd sarà in concerto all'Hiroshima Mon Amour di Torino, il 12 maggio sarà al Dude Club di Milano e il 14 maggio al Teatro Quirinetta di Roma. Per i tre eventi in Italia, i ...

Mattarella : «Serve responsabilità senza egoismi - ho grande fiducia nell’Italia» : Io ho grande fiducia nel futuro dell’Italia e voi ne siete una delle ragioni di questa fiducia. Le sorti del Paese sono «comuni» e siamo tutti ugualmente responsabili del «futuro»

BORSA ItaliaNA OGGI/ Milano news : Mediaset a +0 - 8% - Enel a +1 - 2% (12 marzo 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari inizia OGGI una nuova settimana. Praticamente assisenti dati macreconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 10:42:00 GMT)

Paralimpiadi PyeongChang 2018 - Manuel Pozzerle conquista l’argento nello snowboard! L’Italia vince la terza medaglia : Manuel Pozzerle ha conquistato una fantastica medaglia d’argento alle Paralimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’azzurro, già Campione del Mondo nella categoria SB-UL di snowboard, si è dovuto arrendere soltanto all’australiano Simone Patmore precedendo sul podio lo statunitense Mike Minor. Il 39enne (ha spento le candeline lo scorso 4 febbraio) di origini veronesi è stato il primo italiano capace di vincere il titolo ...

LIVE Italia-Svezia - Paralimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : gli azzurri per volare in semifinale nello sledge hockey : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Svezia, match valido per il torneo di sledge hockey alle Paralimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Gli azzurri tornano in campo dopo aver battuto la Norvegia e aver perso con il Canada: oggi contro gli scandinavi vanno a caccia di una storica qualificazione alle semifinali. Planker e compagni sono chiamati alla vittoria: un successo pieno ci garantirebbe la qualificazione matematica, un ...

Ginnastica - International Gymnix 2018 – L’Italia vince 3 medaglie nelle Finali di Specialità : Asia D’Amato si tinge d’oro - Alice in stampelle : Dopo aver vinto la gara a squadre e aver conquistato il secondo posto nel concorso generale con Asia D’Amato, l’Italia chiude in bellezza gli International Gymnix di Montreal (Canada) portando a casa tre medaglie nelle Finali di Specialità della prestigiosa competizione riservata alle juniores. VOLTEGGIO – Asia D’Amato è praticamente perfetta e piazza due salti eccezionali grazie ai quali sale sul gradino più alto del ...

Eni entra negli Emirati Arabi - quota in due concessioni offshore. Gentiloni ad ad Abu Dhabi : “cultura Italiana ammirata nel mondo” [FOTO] : 1/18 Foto Lapresse ...

L’Italia è stata battuta 38-14 dal Galles nella quarta giornata del Sei Nazioni : L’Italia di rugby ha perso 38-14 contro il Galles nella quarta giornata del Sei Nazioni 2018. Al Millennium Stadium di Cardiff, il Galles ha concluso il primo tempo in vantaggio 17-7 dopo aver segnato due mete — entrambe trasformate — The post L’Italia è stata battuta 38-14 dal Galles nella quarta giornata del Sei Nazioni appeared first on Il Post.