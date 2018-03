Isola | tensione per le nomination | Valeria Marini in partenza per l' Honduras Diretta

“Immediatamente espulsi”. Isola - a poche ore dalla diretta - cosa viene fuori. Sarà una puntata ricca di colpi di scena e momenti di tensione. Ma per “quei” naufraghi non ci sarà proprio nulla da fare… : Lunedì 5 marzo andrà in onda la settima puntata dell’Isola dei Famosi. Dopo un primo slittamento del programma dal lunedì al martedì (per via della serie “Il commissario Montalbano che metteva abbastanza paura a Mediaset), il reality torna ad andare in onda di lunedì. Il motivo? Sempre Montalbano. Questa settimana la seguitissima serie andrà in onda di martedì e quindi l’Isola si è “adeguata”. cosa vedremo nella puntata di questa sera? Intanto ...

“Come sta Francesca”. Isola dei Famosi - alta tensione in diretta. La Cipriani è stesa a terra e non reagisce e il pubblico è ammutolito (e preoccupato). Quel che succede poco dopo è piuttosto scioccante. E Alessia Marcuzzi non trattiene lo stupore : “Io ribadisco la mia posizione: chi mi conosce sa come sono fatta, nella mia vita non ho fumato manco una sigaretta perché non so aspirare il fumo. Detto questo, le prove tangibili che abbiamo chiesto alla nostra produzione in Honduras non ci sono ancora. Chiedo agli amici di Striscia di continuare le indagini perché giustamente si vuole fare chiarezza. Quello che continuo a dire, che non possiamo qui fare il tribunale. Accolgo il consiglio di ...

“Non si può aspettare che torni…”. Isola - il colpo di scena è dell’ultimo minuto : uno dei naufraghi deve abbandonare il gioco. E a quanto pare non ci sono alternative. Anche perché la ragione è veramente seria. A poche ore dalla diretta lo sconcerto è tanto e la tensione alle stelle. Il pubblico ormai si aspetta di tutto… : Isola dei Famosi, martedì 13 febbraio va in onda una nuova puntata. E già il fermento è grande. Quella di martedì sarà una puntata molto importante perché in studio il pubblico potrà finalmente vedere Francesco Monte. Il giovane, dopo aver lasciato l’Isola spontaneamente dopo il “canna-gate”, è tornato in Italia e, per il momento, ha concesso un’intervista solo a Silvia Toffanin, a Verissimo. Nella puntata dello scorso sabato, a dire il vero, ...