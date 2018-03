Isola dei Famosi 2018 | ottava puntata del 12 marzo in diretta | Flavio Montrucchio sbarca

davidemaggio

: Un reality sulla vita di Venier sarebbe diecimila volte più interessante di questa Isola più sgonfia dei palloncini di It. #isola - MarioManca : Un reality sulla vita di Venier sarebbe diecimila volte più interessante di questa Isola più sgonfia dei palloncini di It. #isola - social_mediaset : Quando sull'#Isola Dei Famosi arriva una torta.... - trash_italiano : Bianca Atzei è risultata antipatica a: - Sanremo - Wind Music Awards - Coca Cola Summer Festival - di nuovo Sanremo… -

(Di lunedì 12 marzo 2018)deidell’deie qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging per seguire e aggiornare inminuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, in Honduras nel corso della serata.dei: laminuto per minuto dell’di lunedì 1221.42: Ancora più tardi del solito, inizia l’dei. Si parte dal racconto di quanto successo in settimana. 21.45: Alessia Marcuzzi annuncia subito “unapiena di sorprese”, a cominciare dache si trova in Honduras e sta per raggiungere la moglie Alessia. E poi l’annuncio della “sex bomb Valeria Marini” che stasera sarà in studio. Daniele Bossari ne approfitta per bollare come fake news un suo eventuale abbandono del programma, ...