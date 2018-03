Isola dei Famosi 2018 Malore per Nadia Rinaldi | permanenza a rischio per la naufraga?

Isola dei Famosi 2018/ Anticipazioni e diretta : resa dei conti in arrivo - tutti contro tutti (Ottava puntata) : L'Isola dei Famosi 2018 torna questa sera con una serie di novità: in studio anche Valeria Marini, a un passo dalla sua partenza perr Playa Uva. Eliminati, nominati e...(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 20:06:00 GMT)

“È finita per colpa sua”. Chi è e cosa rivela l’ex di Francesca Cipriani. La storia d’amore con la naufraga dell’Isola dei Famosi è durata 6 anni - ma non poteva andare avanti. Oggi lui ha voltato pagina e lei… Simone non ha il minimo dubbio : All’Isola dei Famosi Francesca Cipriani è sicuramente una dei concorrenti più ‘forti’. In tutti i sensi, probabilmente. L’utlima? La ex Pupa sarebbe stata colta da un malore mentre affrontava la prova per il mejor e peor. La causa del problema risiederebbe in un improvviso dolore al costato acuito da un attacco di panico che è stato presto risolto dalle rassicurazioni dei compagni, Rosa Perrotta e Amaurys Perez. ...

Isola dei Famosi - Craig : "Naufrago per pagare le cure del mio fidanzato" : Craig Warwick ha dovuto lasciare l' Isola dei Famosi per un problema di salute, ma nonostante tutto la sua esperienza in Honduras gli ha lasciato tanto. In ogni occasione ha ribadito quanto l' Isola ...

“Boom! Che sventola”. Chiara Nasti cambia look e stende i fan. L’ex naufraga dell’Isola dei famosi pubblica la foto sui social ed è delirio di commenti : Napoletana, fashion blogger, webstar, più di un milione di follower su Instagram, ex collaboratrice di Piero Chiambretti ed ex naufraga dell’Isola dei famosi. Nonostante abbia appena vent’anni (classe 1998), Chiara Nasti ha già un curriculum bello fitto a livello di presenza nel mondo dello spettacolo e proprio per questo motivo a gennaio è sbarcata in Honduras per partecipare al reality condotto da Alessia Marcuzzi. La sua ...

Isola dei Famosi 2018 - ottava puntata del 12 marzo in diretta : arriva Valeria Marini : Stefano De Martino - Isola dei Famosi 2018 ottava puntata dell’Isola dei Famosi 2018 e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, in Honduras nel corso della serata. Isola dei Famosi 2018: le anticipazioni dell’ottava puntata A partire dalle 21.30 circa, su Canale 5, Alessia Marcuzzi conduce ...

Rosa Perrotta / In nomination : sui social la nuova dedica di Pietro Tartaglione (Isola dei Famosi 2018) : Rosa Perrota non riesce ad andare d'accordo con Alessia Mancini. L'Isola dei Famosi 2018 vede i due gruppi sempre più divisi, ma Nino Formicola avvisa l'ex velina. (Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 19:22:00 GMT)

Striscia la Notizia vs Isola dei Famosi/ Eva Henger : “In TV? Non m’invitano!” - poi l’appello per Monte : Striscia la Notizia, canna-gate dell’Isola dei Famosi 2018, le nuove rivelazioni del TG satirico e l'appello di Eva Henger: “In TV? Non m’invitano! Ho scritto a Maurizio Costanzo per...".(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 19:15:00 GMT)

“Incinta!”. Alessia Marcuzzi svela tutto sul ‘pancino’. La conduttrice dell’Isola dei Famosi è nell’occhio del gossip da un po’ - per via di quelle forme sospette : “È in arrivo il terzo figlio”. Ormai alle strette la Pinella ha parlato : Colpi di scena a profusione per questa (s)fortunatissima edizione dell’Isola dei Famosi. Canna-gate, litigi, malori, presunte storie d’amore: nulla sta risollevando il reality più moscio della storia. Recentemente è stato fatto l’annuncio dell’arrivo di Valeria Marini in Honduras, ultimo asso nella manica di una produzione arrancante e sconfortante. Lo scorso anno sì, che i telespettatori si sono divertiti ...

GIUCAS CASELLA / L'illusionista non torna in Honduras : nuovo esperimento a distanza? (Isola dei Famosi 2018) : GIUCAS CASELLA non tornerà in Honduras a causa delle sue condizioni di salute. la sua caduta, infatti, ha provocato la rottura di una costola (Isola dei Famosi 2018)(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 18:35:00 GMT)

Isola dei Famosi - Eva Henger : "Anche Filippo fumava marijuana" : Striscia la Notizia continua a occuparsi del cannagate scoppiato all' Isola dei Famosi a seguito della dura confessione di Eva Henger nel corso della seconda puntata del programma. Dopo aver mandato ...

Isola dei FAMOSI 2018 / Tutti nudi in Honduras : da Francesca - Filippo a Bianca Atzei e Jonathan : ISOLA dei FAMOSI 2018: Rossa Perrotta distrugge Bianca Atzei durante un momento di sfogo con Francesca Cipriani. Alcune ex naufraghe bocciano Alessia Marcuzzi e rimpiangono la Ventura.(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 18:21:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018 - diretta streaming 12 marzo - ottava puntata : info social - televoto e live blogging : Durante il prime-time di Canale 5, il live blogging offrirà una cronaca esaustiva e dettagliata di tutto quello che accade durante la diretta grazie ad aggiornamenti continui, minuto per minuto, e ...

Il gruppo contro Marco Ferri all’Isola dei Famosi? “È un signorinello” : All’Isola dei Famosi i naufraghi si rivoltano contro Marco Ferri: “È un signorinello che vuole fare solo quello che gli piace” Marco Ferri al centro delle polemiche oggi all’Isola dei Famosi. Alcuni naufraghi, infatti, pare non abbiano gradito molto l’atteggiamento di quest’ultimo che, all’interno dei reality, sembra avere sempre meno alleati. Da quando sono usciti […] L'articolo Il gruppo contro ...

Isola dei FAMOSI 2018 / Nino contro Francesca : "L’ufficio delle complicazioni delle cose semplici!" : ISOLA dei FAMOSI 2018: Rossa Perrotta distrugge Bianca atzei durante un momento di sfogo con Francesca Cipriani. Alcune ex naufraghe bocciano Alessia Marcuzzi e rimpiangono la Ventura.(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 17:39:00 GMT)