ISOLA DEI FAMOSI 2018 Diretta | Flavio Montrucchio | la romantica sorpresa ad Alessia

Flavio Montrucchio/ Il bacio ad Alessia Mancini - momento emozionante (ISOLA DEI Famosi 2018) : Flavio Montrucchio entra di diritto nel vortice del gossip romantico dell'Isola dei Famosi 2018: è Alessia Mancini la presunta traditrice del reality? Eva Henger, "è una fake news"(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 22:50:00 GMT)

“Alessia - devo dirlo per forza”. ISOLA DEI Famosi - Daniele Bossari lo fa in diretta. La puntata comincia così - con la rivelazione dell’opinionista. Ah… : Isola dei Famosi, si parte subito ‘in quarta’. L’ottava puntata, d’altronde, è ricca di sorprese e colpi di scena, meglio cominciare dalle ‘basi’. Qualcuno ha detto ‘sorprese e colpi di scena’? Già. Per dirne una, che tra l’altro si sapeva dalle anticipazioni, guest star della puntata è Valeria Marini. La showgirl 50enne sarà presente in studio, poi partirà alla volta dell’Honduras, ...

ISOLA DEI Famosi 2018 - ottava puntata del 12 marzo in diretta : Flavio Montrucchio sbarca a sorpresa in Honduras : ottava puntata Isola dei Famosi 2018 ottava puntata dell’Isola dei Famosi 2018 e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, in Honduras nel corso della serata. Isola dei Famosi 2018: la diretta minuto per minuto dell’ottava puntata di lunedì 12 marzo 21.42: Ancora più tardi del solito, inizia ...

PIETRO TARTAGLIONE/ Difende Rosa Perrotta dalle critiche : sorpresa in arrivo? (ISOLA DEI Famosi 2018) : PIETRO TARTAGLIONE tira fuori le unghie per Difendere la fidanzata Rosa Perrotta, al centro di diverse contestazioni di altri concorrenti dell'Isola dei Famosi 2018. (Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 22:30:00 GMT)

FRANCESCA CIPRIANI/ Pazza per la torta : pianti e urla! (ISOLA DEI Famosi 2018) : FRANCESCA CIPRIANI miete successi fra i fan dell'Isola dei Famosi 2018, ma qualcuno dei concorrenti mette in dubbio le sue abilità culinarie. (Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 22:26:00 GMT)

Daniele Bossari non lascia L’ISOLA DEI Famosi : “Era una fake news” : Isola dei Famosi: Daniele Bossari smentisce di voler lasciare E’ appena iniziata l’ottava puntata della tredicesima edizione de L’Isola dei Famosi. E l’opinionista Daniele Bossari, salutando il pubblico a casa, ha voluto subito smentire qualsiasi illazione circolata negli ultimi giorni su un suo eventuale abbandono del reality show condotto da Alessia Marcuzzi. A quel punto anche quest’ultima ha preso la palla al ...

Gaspare sbotta in diretta all’ISOLA DEI Famosi : “Cret*ni!” : L’Isola: Nino Formicola si arrabbia in diretta La diretta dell’Isola dei Famosi è iniziata con una litigata tra Gaspare e Rosa Perrotta, a causa delle geste che avrebbe fatto Alessia Mancini. Secondo l’ex tronista di Uomini e Donne la sua nemica televisiva riuscirebbe a condizionare il televoto di altri suoi amici, tra cui appunto Bianca Atzei e Gaspare. Rosa ha avuto questo dubbio quando la settimana scorsa prima della ...

ROSA PERROTTA / In nomination : lite con Alessia Mancini e dubbi su Nino Formicola (ISOLA DEI Famosi 2018) : ROSA Perrota non riesce ad andare d'accordo con Alessia Mancini. L'Isola dei Famosi 2018 vede i due gruppi sempre più divisi, ma Nino Formicola avvisa l'ex velina. (Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 22:12:00 GMT)

ISOLA DEI Famosi 2018/ Diretta : Alessia Mancini pilota le nomination? Rosa lancia le accuse! (Ottava puntata) : L'Isola dei Famosi 2018 torna questa sera con una serie di novità: in studio anche Valeria Marini, a un passo dalla sua partenza perr Playa Uva. Eliminati, nominati e...(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 22:02:00 GMT)

NINO FORMICOLA/ E' il lacchè di Alessia Mancini? "Ragiono con la mia testa" (ISOLA DEI famosi 2018) : NINO FORMICOLA inizia a mostrare chiari segni di nervosismo. All'Isola dei famosi 2018, Gaspare contesta alcune dinamiche del gruppo di Naufraghi. (Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 21:58:00 GMT)

ALESSIA MANCINI / In nomination : scontro con Rosa Perrotta e Marco Ferri in diretta (ISOLA DEI Famosi 2018) : ALESSIA MANCINI inizia a dare segni di cedimento all'Isola dei Famosi 2018: l'ex velina non sopporta più il peso del reality. Deciderà di uscire?(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 21:58:00 GMT)

Alessia Marcuzzi/ È incinta? La smentita ad inizio puntata (ISOLA DEI Famosi 2018) (ISOLA DEI Famosi 2018) : Alessia Marcuzzi si tiene a debita distanza dalle polemiche in corso all'Isola dei Famosi 2018 e trascorre un week end da sogno a Parigi con la figlia Mia. (Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 21:49:00 GMT)

ISOLA DEI FAMOSI 2018/ Diretta : Alessia Mancini - Simone e Rosa Perrotta - chi sarà eliminato? (Ottava puntata) : L'ISOLA dei FAMOSI 2018 torna questa sera con una serie di novità: in studio anche Valeria Marini, a un passo dalla sua partenza perr Playa Uva. Eliminati, nominati e...(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 21:40:00 GMT)