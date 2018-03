Iran | escalation della persecuzione contro le attiviste per i diritti umani

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 marzo 2018) Dopo l’ondata di arresti e l’inizio dei processi nei confronti di decine di partecipanti ai “mercoledì bianchi” – le proteste individualil’obbligo d’indossare il velo – dall’arrivano altre notizie di donne perseguitate per il loro attivismo in favore dei. A Shar-e Rey, un’ex azienda per l’allevamento di polli alla periferia di Teheran riadattata a carcere, Atena Daemi e Golrokh Ebrahimi Iraee sono detenute nel reparto di quarantena, in condizioni inumane. Vi sono state trasferite poco più di un mese fa, da una prigionecapitale. Atena Daemi sta scontando una condanna a sette anni di carcere per aver distribuito volantinila pena di morte e aver denunciato sui suoi profili social le centinaia di condanne a morte eseguite ogni anno nel paese. Golrokh Ebrahimi Iraee è stata condannata ...