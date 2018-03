Intervista a Matteo Renzi | «Noi mai con Lega e M5S | sono estremisti Unità nazionale?

Matteo Salvini - Intervista finale a Senaldi su Libero : 'Le mie due rivoluzioni' : Matteo Salvini racconta l'Italia che vorrebbe in una intervista al direttore di Libero Pietro Senaldi: 'Al Sud porterò lavoro, non sovvenzioni' e 'ogni Regione sarà autonoma'. Ecco le sue 'due ...

L'Intervista a Matteo Renzi : 'Chi non vota per il Pd di fatto aiuta solo M5S' : Sull'economia io credo che non basti accettare austerity e fiscal compact, ma occorra investire in flessibilità e crescita. Lei parla di rimettere l'Imu, io l'ho tolta e non la rimetterò mai. In ogni ...

”Me lo ha detto prima di andare all’Isola”. L’ex ‘affonda’ Paola Di Benedetto. Dettagli ‘scottanti’ e tanto altro nell’Intervista-valanga al calciatore Matteo Gentili : “Potrei anche perdonarla, perché è una persona cui voglio bene. Ma, dopo tutto quello che ho visto, ho troppo rispetto e stima verso me stesso per riprenderla al mio fianco”. A parlare il calciatore Matteo Gentili, ex della naufraga Paola di Benedetto. La concorrente, che fino a qualche settimana fa mostrava grande interesse nei confronti di Francesco Monte, è stata accusata dal suo ex di aver mentito spudoratamente. I due, ...

Matteo Renzi Intervistato da Massimo Giletti a «Non è l’Arena» Diretta video : Il segretario del Pd su La7. Ospite in studio anche Paola Taverna, senatrice del M5s che risponderà sullo scandalo «rimborsopoli»

Anticipazioni Non è L’Arena - La7 – puntata del 18 febbraio 2018 : Intervista a Matteo Renzi : Secondo le Anticipazioni di Non è L’Arena, su La7, per domenica 18 febbraio 2018, in onda dalle 20:30 circa, Massimo Giletti intervisterà Matteo Renzi. La puntata del programma si aprirà proprio con il faccia a faccia politico in vista delle elezioni del prossimo 4 marzo 2018. Cosa accadrà in studio? Quali saranno gli altri temi trattati e gli ospiti del noto giornalista? Domenica sera su @La7tv? torna #nonelarena. Ospite di questa ...

L'Intervista alla capitana di don Matteo : La passione per la recitazione quando è iniziata? 'Già a 11 anni ho cominciato a fare i primi spettacoli di teatro amatoriale. Poi a 14 anni a Foggia ho seguito dei laboratori teatrali. Non pensavo ...

Intervista di Rebecca Mais a Matteo Capelli e al suo enigmatico ed onirico “Grahamandaville” : “Al contrario del solito, per lui sinonimo di un avvilito disincanto, si sentiva bene. Aveva la mentre sgombra, il corpo leggero, la pace nel petto. Benché l’anima fosse in subbuglio a causa del salto nel vuoto compiuto, un atto coraggioso e radicale, gradiva il caos primordiale nel quale si erano ritrovati a sguazzare i suoi […]

Matteo Renzi a Sky TG24 : segui l'Intervista in streaming - : Il segretario del Pd, ospite de l'intervista di Maria Latella, ha ricordato che martedì i dem presenteranno le proprie proposte per la campagna elettorale: priorità all'abbattimento del debito ...

Ascolti : Don Matteo ristravince - ancora male Le spose di Costantino - L’Intervista al 14 - 37% : Ascolti tv di giovedì 18 gennaio 2018. Chi ha vinto in prima serata? Com’è andata L’intervista di Maurizio Costanzo? Ascolti tv di giovedì 18 gennaio 2018 in prima serata, chi ha vinto In prima serata stravince la seconda puntata della fiction Don Matteo 11 con Terence Hill e Nino Frassica, in onda su Rai1: 6.906.000 […] L'articolo Ascolti: Don Matteo ristravince, ancora male Le spose di Costantino, L’intervista al 14,37% ...

Intervista di Rebecca Mais a Matteo Nunner e al suo “Il peccato armeno - ovvero la binarietà del male” : “Claude-Henri percepiva ciascuna emozione incrementata in modo esponenziale. Ogni minima gioia della vita centuplicata. E così anche per il dolore. Questo l’ovvio contrappasso.” Questa è la storia di Claude- Henri, armeno, alle prese con la vita in tutte le sue complicazioni e con le avvisaglie di quello che sarà uno dei più terribili genocidi della […]

