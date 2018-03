Inter-Napoli 0-0 | cronaca della diretta del big match della 28esima di A

Inter-Napoli - insulti tra le curve dopo il minuto di silenzio in ricordo di Astori : Il giornalista di Sky Sport è stato il primo ad evidenziare la cosa visto che si trovava a bordo campo: 'La morte di Astori non ha insegnato nulla. Subito dopo il minuto di silenzio i tifosi del ...

Ascolti Tv - Inter-Napoli supera Le Iene e Canale 5 : Una media di 3 milioni di spettatori per una partita trasmessa soltanto in pay tv non è facile vederla spesso. Inter-Napoli di ieri sera è andata fortissimo, nonostante non fosse free ma riservata ...

Serie A - Inter Napoli. Sarri a una cronista : 'Non ti ci mando perché sei una donna' : "Sei una donna e sei carina, per questo non ti mando affanc...". E' polemica sulla risposta sessista che Maurizio Sarri ha dato nel post partita a San Siro a una domanda di Titti Improta, giornalista ...

Ascolti TV | Domenica 11 marzo 2018. Fazio vince ma non va oltre il 14.6% e il 13% - ancora peggio Furore (9.9%). Storie Maledette parte dal 7.5%. Inter-Napoli 10.7% : Franca Leosini e Sabrina Misseri Su Rai1 Che Tempo Che Fa ha conquistato 3.930.000 spettatori pari al 14.6% di share – in onda dalle 20.38 alle 22.36 – mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha ottenuto 2.320.000 spettatori pari al 13% di share in onda dalle 22.40 alle 0.15. Su Canale 5 la fiction in prima tv Furore – Capitolo Secondo ha raccolto davanti al video 2.464.000 spettatori pari al 9.9% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato ...

Napoli - lo scudetto è più lontano : 0-0 con l’Inter : Napoli, lo scudetto è più lontano: 0-0 con l’Inter Una giornata che potrebbe essere decisiva in serie A: il Napoli pareggia 0-0 contro una buona Inter e scivola a -1 dalla Juventus che mercoledì potrebbe scappare a +4 dopo il recupero con l’Atalanta. Bene il Milan che rosicchia punti a Lazio e Inter per la […] L'articolo Napoli, lo scudetto è più lontano: 0-0 con l’Inter proviene da NewsGo.

VIDEO/ Inter-Napoli (0-0) highlights - Sarri : "Non ti mando a quel paese perché sei donna" : VIDEO Inter Napoli (risultato finale 0-0): highlights della partita di Serie A che si è conclusa con un nulla di fatto tra le due squadre. I partenopei perdono il primato in classifica(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 10:22:00 GMT)

PAGELLE/ Inter-Napoli (0-0) : dubbi su Rafinha. Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 28^ giornata) : PAGELLE Inter Napoli: Fantacalcio, i voti del big match di San Siro in Serie A (28^ giornata). Pareggio che è più importante per i nerazzurri, azzurri superati in classifica dalla Juventus.(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 09:39:00 GMT)

Napoli - lo scudetto è più lontano : 0-0 con l'Inter : Una giornata che potrebbe essere decisiva in serie A: il Napoli pareggia 0-0 contro una buona Inter e scivola a -1 dalla Juventus che mercoledì potrebbe scappare a +4 dopo il recupero con l'Atalanta. Bene il Milan che rosicchia punti a Lazio e Inter per la zona Champions.

Inter-Napoli 0-0 - Juve in testa - Sarri : 'Spetta a loro vincere' : Roma, 12 mar. , askanews, Al Meazza è 0-0 tra Inter e Napoli nel posticipo della 28esima giornata del campionato di serie A. Partita molto tattica, in cui le due squadre si sono annullate. Pochissime ...

Serie A - Inter-Napoli 0-0 : i partenopei perdono la testa della classifica : A San Siro gara intensa ed equilibrata ma senza reti: i nerazzurri restano quinti, Sarri finisce a -1 dalla Juve

L'Inter ferma il Napoli : L'Inter spezza , forse, i sogni scudetto del Napoli . Gli Azzurri sbattono sul muro nerazzuro e non vanno oltre lo 0-0 a San Siro . Un pari pesante per la squadra di Sarri, che mercoledì rischia di ...

Video/ Inter-Napoli (0-0) : highlights della partita (Serie A 28^ giornata) : Video Inter Napoli (risultato finale 0-0): highlights della partita di Serie A che si è conclusa con un nulla di fatto tra le due squadre. I partenopei perdono il primato in classifica(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 03:04:00 GMT)

Inter Napoli 0-0 - Giornata 28 Serie A TIM 2017-2018 [VIDEO HIGHLIGHTS] : E' un festival degli errori che si conclude senza vincitori il match fra Inter e Napoli. Finisce 0-0, un risultato scomodo per entrambe le squadre. L'articolo Inter Napoli 0-0, Giornata 28 Serie A TIM 2017-2018 [VIDEO HIGHLIGHTS] è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Diretta/ Inter-Napoli (risultato finale 0-0) : San Siro consegna lo scudetto alla Juventus? : Diretta Inter-Napoli info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie A in programma al Meazza di Milano domenica 11 marzo 2018.(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 23:32:00 GMT)