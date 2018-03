Inter | Bruno Giordano attacca Icardi | ' È un ectoplasma Non lo prenderei mai in una big'

“Mi hanno rovinato il compleanno”. 80 anni amari per Bruno Pizzul. La storica voce sportiva della Rai - e di Intere generazioni - sta per tagliare un importante traguardo - ma per lui c’è stata una “brutta sorpresa” : Bruno Pizzul, la grande “voce” della telecronaca calcistica è da sempre un ciclista metropolitano. Pedala ancora il Bruno nazionale e lo fa verso il traguardo delle 80 primavere che sbocciano l’8 marzo. Ma è un compleanno davvero amaro per Bruno. Nella sua abitazione a Cormons (Gorizia) nella giornata di ieri, approfittando dell’assenza del popolare cronista sportivo e della moglie, dei ladri si sono introdotti e hanno rubato i gioielli ...

Pippo Baudo a L’Intervista : “Non sento più Katia Ricciarelli”. E sulla lite con Bruno Vespa… : Pippo Baudo è ospite de L’intervista di Maurizio Costanzo, in onda giovedì 2 febbraio in seconda serata su Canale 5. Ecco alcune sue dichiarazioni in anteprima. Pippo Baudo: “Sanremo? Nel 1987 l’Italia si fermava…” COSTANZO: “Devi ricordare anche che nel 1987 la finale di un tuo Festival ha superato i 17 milioni di telespettatori…”. Baudo: “Sì, […] L'articolo Pippo Baudo a L’intervista: ...

Roma - Bruno Peres : 'Benfica? Lusingato dall'Interesse' : Sono contento perché questo è uno dei più grandi club del mondo con una grande storia e una maglia molto rispettata. Sono Lusingato dall'interesse di altri club, il che dimostra che il mio lavoro è ...