Inter | Brozovic | ' Nulla con Wanda Nara | ora querelo'

Inter - Spalletti show : le proteste del Benevento e la ‘lite’ Brozovic-Icardi : Brutta prestazione dell’Inter nella gara di campionato contro il Benevento, ovviamente non è soddisfatto il tecnico Luciano Spalletti, ecco le parole ai microfoni di Premium Sport: “rigore richiesto dal Benevento? Ranocchia non colpisce la gamba di Cataldi, ma mette la gamba per non farsi fare il tunnel. Quando i due si colpiscono Andrea ha già appoggiato la gamba a terra, anticipando Cataldi. Non lo vedo così netto. Non siamo ...

Inter - Brozovic ai margini - ma il Mondiale è alle porte : L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport accende i riflettori su Marcelo Brozovic e spiega come il croato dovrà impegnarsi al massimo per guadagnare spazio in nerazzurro e per non perdere il Mondiale con la maglia della Croazia. ' ...

Genoa-Inter/ Spalletti spegne il caso Brozovic e blinda Skriniar : “Starà qui per tanti anni” : Genoa-Inter, Spalletti il ritorno: finita la tregua, il tecnico nerazzurro ne ha per tutti. L’allenatore del club meneghino ha finalmente gettato la maschera di buono di inizio stagione(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 12:17:00 GMT)

Inter - Spalletti/ “I depressi stiano lontani dalla squadra. Brozovic? Ci siamo chiariti” : Inter, Spalletti: “I depressi stiano lontani dalla squadra. Brozovic? Ci siamo chiariti”. Le dichiarazioni dell'allenatore alla vigilia della sfida contro il Genoa. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 17:39:00 GMT)

Inter - Spalletti : "Brozovic non gioca. Lontano i depressi dalla squadra" : Spalletti perde Icardi e Perisic e si presenta al Ferraris con una formazione incerottata. Con il Genoa in trasferta non vince da quattro anni e la squadra di Ballardini è in un buon momento di forma: ...

Brozovic ed il battibecco con i tifosi dell’Inter : il nuovo messaggio del calciatore nerazzurro [FOTO] : 1/13 Foto Instagram ...

Inter : Brozovic - segnali di pace ai tifosi. E Skriniar : "Mai detto di voler andare via" : Il croato posta una foto della figlia con la maglia dell'Inter. Lo slovacco: "Tradotte in maniera errata le mie parole"

Brozovic : "Buon San Valentino Interisti" : MILANO, 14 FEB - La foto della figlioletta, sorridente vestita con la maglia dell'Inter numero 77 del papà: messaggio di pace di Marcelo Brozovic ai tifosi nerazzurri su Instagram. "Buon San Valentino ...

Inter news - multa per Brozovic dopo gli applausi al pubblico di San Siro : Provvedimento disciplinare per il croato che aveva applaudito sarcasticamente il pubblico di San Siro durante la sostituzione con il Bologna

Serie A : Inter - Brozovic 'stecca' ancora - si scatena il web - multa in vista? Video : #Inter-Bologna, è il 13' della ripresa quando Spalletti richiama in panchina #Brozovic per effettuare la sostituzione con Rafinha. Il croato, anche in questa occasione, non aveva brillato per continuita' ed impegno, tanto da meritarsi i fischi del pubblico di San Siro. Ma, il calciatore, stizzito, ha replicato con applausi ironici nei confronti degli spettatori, ricevendo in cambio un'altra sonora bordata di fischi e di ingiurie. Inter-Crotone, ...

Inter - un ex Milan : 'Brozovic si è scavato la fossa - San Siro sa essere spietato' : Luca Antonini , ex terzino del Milan , parla a Premium Sport di Brozovic , centrocampista dell' Inter uscito tra i fischi nella sfida vinta col Bologna: 'San Siro sa essere spietato e con questo applauso mentre usciva dal campo si è scavato ...

Inter - Brozovic-San Siro : il rapporto sembra compromesso : Minuto 13 del secondo tempo: Spalletti manda in campo Rafinha, fuori Brozovic. Il popolo nerazzurro sommerge di fischi il 25enne ragazzo di Zagabria che risponde a sua volta con un applauso tutto ...

Pagelle Inter-Bologna : Karamoh fenomenale - per Brozovic e Perisic l'ennesima prestazione deludente : ... Video e gol, Inter-Atalanta Primavera 3-3, i bergamaschi acciuffano il pari nel recupero su rigore Inter-Bologna diretta tv e streaming, dove vedere il match oggi 11 febbraio Probabili formazioni ...

Inter-Bologna - fischi di San Siro per Brozovic : lui replica con applausi ironici [FOTO] : 1/7 ...