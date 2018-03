Inter | affondo per De Vrij | ecco l' offerta della società nerazzurra

L'Inter non ha qualità? Spalletti va all'attacco ma l'affondo contro Suning fa male alla squadra : Le parole nel post Inter-Napoli sono inequivocabili: il tecnico nerazzurro sente di non avere un gruppo qualitativamente all'altezza della Champions

Inter - arriva l'ok di Suning : affondo decisivo per De Vrij : Nonostante la preoccupazione per le prestazioni in campo che non stentano a decollare, l'Inter si sta muovendo con forza anche sul mercato per non farsi trovare impreparata per cercare di bruciare la concorrenza. Esempio lampante è il colpo Lautaro Martinez, che i nerazzurri hanno bloccato con largo anticipo, trovando l'accordo con il Racing Avellaneda sulla base di venti milioni di euro più bonus, mentre il giocatore andrà a firmare un ...

Inter - in estate nuovo affondo del Siviglia per un centrocampista : Fischiato al momento della sostituzione contro il Bologna, non c'è pace per il centrocampista dell'Inter , Marcelo Brozovic . Secondo la redazione inglese di Sky Sport in estate sul centrocampista croato tornerà con forza il Siviglia , che aveva già trovato un accordo con i nerazzurri in inverno, ma che aveva visto Luciano Spalletti bloccarne la cessione.

Calciomercato Cagliari - Interesse per Parigini del Benevento : possibile affondo in caso di addio di Farias : Calciomercato Cagliari – Mancano circa 6 ore alla fine di questa sessione invernale del Calciomercato. In casa Cagliari continua a tenere banco la questione relativa al futuro di Diego Farias. L’ennesimo “no” del Sassuolo al Napoli per la cessione di Politano potrebbe portare il club partenopeo a tentare l’assalto decisivo per l’attaccante brasiliano dei sardi. Nel caso in cui Farias dovesse lasciare i ...

RAMIRES ALL'Inter / Calciomercato - affondo decisivo : Sabatini vuole chiudere entro il weekend : Calciomercato, RAMIRES ALL'INTER: il giocatore pronto a partire, ma non è ancora fatta, bisognerà trovare una soluzione economica per il club cinese e per il Fair Play finanziario(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 14:40:00 GMT)