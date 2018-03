Inter - affondo per De Vrij : ecco l'offerta della società nerazzurra : L'Inter continua a muoversi sul mercato in vista della prossima stagione, visto che la sessione estiva terminerà con leggero anticipo, il 18 agosto, il giorno prima dell'inizio del campionato, motivo per cui molti club hanno cominciato a delineare la loro strategia. Su tutti ci sono i nerazzurri: la dirigenza sta cercando di anticipare la concorrenza sui migliori talenti in circolazione. Ne è un esempio il colpo Lautaro Martinez, attaccante ...

L'Inter non ha qualità? Spalletti va all'attacco ma l'affondo contro Suning fa male alla squadra : Le parole nel post Inter-Napoli sono inequivocabili: il tecnico nerazzurro sente di non avere un gruppo qualitativamente all'altezza della Champions

Inter - arriva l'ok di Suning : affondo decisivo per De Vrij : Nonostante la preoccupazione per le prestazioni in campo che non stentano a decollare, l'Inter si sta muovendo con forza anche sul mercato per non farsi trovare impreparata per cercare di bruciare la concorrenza. Esempio lampante è il colpo Lautaro Martinez, che i nerazzurri hanno bloccato con largo anticipo, trovando l'accordo con il Racing Avellaneda sulla base di venti milioni di euro più bonus, mentre il giocatore andrà a firmare un ...

Inter - in estate nuovo affondo del Siviglia per un centrocampista : Fischiato al momento della sostituzione contro il Bologna, non c'è pace per il centrocampista dell'Inter , Marcelo Brozovic . Secondo la redazione inglese di Sky Sport in estate sul centrocampista croato tornerà con forza il Siviglia , che aveva già trovato un accordo con i nerazzurri in inverno, ma che aveva visto Luciano Spalletti bloccarne la cessione.

Calciomercato Cagliari - Interesse per Parigini del Benevento : possibile affondo in caso di addio di Farias : Calciomercato Cagliari – Mancano circa 6 ore alla fine di questa sessione invernale del Calciomercato. In casa Cagliari continua a tenere banco la questione relativa al futuro di Diego Farias. L’ennesimo “no” del Sassuolo al Napoli per la cessione di Politano potrebbe portare il club partenopeo a tentare l’assalto decisivo per l’attaccante brasiliano dei sardi. Nel caso in cui Farias dovesse lasciare i ...

RAMIRES ALL'Inter / Calciomercato - affondo decisivo : Sabatini vuole chiudere entro il weekend : Calciomercato, RAMIRES ALL'INTER: il giocatore pronto a partire, ma non è ancora fatta, bisognerà trovare una soluzione economica per il club cinese e per il Fair Play finanziario