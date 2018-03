Insulti alla cronista | Sarri nella bufera e il manager attacca | «Il solito clan»

Dalla guerra di Insulti alla svolta. Quando Trump diceva a Kim : "Mio pulsante nucleare è pù grosso" : Quella tra il presidente Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong-un e' stata sempre una 'relazione pericolosa', una guerra nucleare all'ultimo insulto, prima dello storico faccia a faccia previsto entro maggio

“Quel pelo - fai schifo!”. Ops! Valanga di Insulti per Chiara Ferragni. La foto pubblicata dalla blogger - e futura mamma di Leone - scatena i social. E anche i fan - questa volta - non le risparmiano critiche feroci : Non c’è pace per Chiara Ferragni. Ancora una volta la famosa blogger e influencer è stata insultata sul suo account Instagram. la compagna del cantante Fedez, dal quale aspetta il primo figlio, Leone, ha postato una foto in cui oltre al suo bel pancione si vede anche una giacchettina di pelliccia che non è passata inosservata agli utenti del social. Le polemiche sono subito scattate copiose, La fidanzata di Fedez, alla 35° settimana ...

Elezioni : Di Maio cita Sgarbi - Insulti dalla sala al critico d'arte : Palermo, 26 feb. (AdnKronos) - insulti, buh e improperi indirizzati a Vittorio Sgari dalla platea del Teatro Biondo di Palermo durante l'intervento di Luigi Di Maio, che cita il critico d'arte, ricordando che "mi è venuto a cercare fino a Pomigliano d'Arco, dove è stato paracadutato". Nei giorni sco

'Laura Boldrini sta zitta adesso...'. 'Vergognati fascista'. Volano Insulti in diretta - imbarazzo dalla Merlino... : ' Laura Boldrini sta zitta quando si inneggia alle foibe, di fronte alle forze di polizia', sbotta Maurizio Gasparri ospite in studio da Myrta Merlino a L'aria che tira , su La7 . E Alfredo D'Attorre ...

Il candidato Pd Tommaso Cerno : 'Ho il cancro' - e pubblica la foto. Sciacallata - lo ricoprono di Insulti : Tra gli auguri di pronta guarigione non sono mancati gli insulti e le critiche, soprattutto dal mondo vicino al Movimento 5 Stelle , con l'accusa di 'Sciacallata' e 'strumentalizzazione' in vista del ...

Antifascisti in piazza a Milano contro CasaPound : Insulti e attacchi alla polizia : Tensioni e scontri al corteo antifascista di largo la Foppa. I manifestanti, che sono scesi in piazza per protestare contro il corteo di CasaPound che si teneva a poche vie di distanza, hanno tentato di incamminarsi verso piazza Baiamonti. La polizia, che si era posizionata all'imbocco di via Varese, li ha bloccati e, quando i manifestanti hanno tentato di forzare il blocco, sono stati respinti con le manganellate.Nell'aria sono volati ...

Elezioni Lombardia - Insulti razzisti alla candidata italoamericana. Lei : “Ora so cosa provava mio padre negli Anni ’30” : “Musulmana”, “Vai a fare la tr…. nel tuo Paese”, “Via dalla Lombardia, giù le mani dalla nostra”. L’hanno ricoperta di insulti volgari, tanto da costringerla a spiegare che lei, Jessita Mc Kinney, candidata alle regionali in Lombardia con Giorgio Gori, è italiana. È nata in provincia di Brescia sessant’Anni fa, ma ora per colpa degli insulti ricevuti dice di aver vissuto “nel 2018 ...

Napoli - 72enne aggredito da babygang : Insulti - pietre e ferite alla testa : Ancora un episodio di violenza in città. Ancora una volta una 'baby gang' scatenata da inutile violenza. Una storia che mette i brividi e che provoca anche tanta rabbia è quella raccontata da un uomo ...

Sputi - Insulti e bottigliate. Assalto rosso alla Meloni : LIVORNO Colpita da una bottiglietta di plastica e anche da Sputi: si è conclusa così la tappa labronica di Giorgia Meloni, in visita ieri pomeriggio a Livorno per un'iniziativa elettorale e contestata ...

Bari - Insulti sessisti alla consigliera Irma Melini. I risultati della perizia grafologica : “È stato Francesco Colella del M5s” : La perizia grafologica ha individuato il presunto autore dell’insulto sessista nei confronti di Irma Melini, consigliera comunale di Bari. Ad avviso del perito è stato Francesco Colella, rappresentante del Movimento Cinque Stelle, a scrivere “Irma la troia” su una scheda durante uno scrutinio segreto dello scorso 14 novembre. Tutto ripreso dalla tv TeleBari che stava trasmettendo la riunione del consiglio comunale. I risultati ...