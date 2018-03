Inside Xbox | Sea of Thieves protagonista della prima puntata dello show di Microsoft

Xbox One : Le novità in arrivo per gli Insider : Microsoft annuncia alcune delle novità in arrivo su Xbox One, Xbox One S e Xbox One S, per tutti gli Insider (coloro iscritti al programma PREVIEW), scopriamole insieme. Xbox One: Novità per gli Insider Di seguito alcune delle novità in arrivo: La condivisione su Twitter dei contenuti aggiungerà automaticamente l’hashtag #XboxShare oltre il nome del gioco e il contenuto al quale si ...

Xbox One si aggiorna per gli Insider : Arriva la condivisione del gameplay in Streaming : Arriva per gli Insider un nuovo aggiornamento su Xbox One, Xbox One S e Xbox One X, il quale introduce alcune novità tra cui la possibilità di condividere il gameplay con uno spettatore dello Streaming. Xbox One: Disponibile il gameplay in Streaming Tramite l’applicazione Mixer, la quale consente di trasmettere in Streaming i propri gameplay, è possibile offrire agli spettatori, la possibilità di ...

Microsoft annuncia Inside Xbox : uno show mensile che debutterà tra pochi giorni : Arrivano interessanti notizie direttamente dal sito Xbox.com, dove è comparso un annuncio relativo al nuovo show mensile Inside Xbox, che debutterà tra pochi giorni, ovvero il 10 marzo.Di cosa si tratta? È presto detto: Inside Xbox è uno show mensile che proporrà interessanti contenuti per tutti gli utenti della console di casa Microsoft, interviste esclusive agli sviluppatori, gameplay e anteprime dei giochi più attesi. Ma non solo, ci saranno ...

Microsoft presenta Inside Xbox - informazione e intrattenimento su Xbox One : Inside Xbox sarà un telegiornale che riassumerà gli annunci più importanti della settimana, ma anche un canale di approfondimento sul mondo della console di Redmond e un modo per fornire "uno sguardo ...

Xbox One : iniziato il rollout di Spring Creators Update per gli Insider : Dopo Windows 10, Microsoft dà il via allo sviluppo di Spring Creators Update (nome in codice Redstone 4) anche su Xbox One, Xbox One S e Xbox One X. A partire da oggi, infatti, gli Insider iscritti al canale Alpha possono provare e testare il prossimo grande aggiornamento di Microsoft dedicato alle sue console con la prima build resa disponibile al download proprio in queste ore. Non è ancora chiaro quando verrà rilasciato al pubblico ma è ...

Secondo un Insider Vanquish 2 sarebbe in sviluppo in esclusiva per Xbox One : Mentre Microsoft, insieme a Rare, ha focalizzato le energie su Sea of Thieves, ecco spuntare in rete un interessante rumor che riguarda una prossima possibile esclusiva per Xbox One.Come segnala Gamereactor.eu, su ResetEra è comparsa l'indiscrezione Secondo la quale Vanquish 2 potrebbe approdare su Xbox One. Secondo il noto insider e giornalista Marcus Sellars il gioco sarebbe al momento in sviluppo e sarebbe previsto in esclusiva per ...