Almeno 5hanno perso la vita nello Stato meridionaleno di Tamil Naduquando a causa di un incendio scoppiato nellache stavano attraversando insieme a decine di altre persone impegnate in un trekking. L'incendio, stimolato da un forte vento, è scoppiato sulle colline di Kurangani del distretto di Theni.Circa trenta persone sono state tratte in salvo, ma per le cinquenon c'è stato nulla da fare. I soccorritori cercano ancora alcuni dispersi.(Di lunedì 12 marzo 2018)