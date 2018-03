meteoweb.eu

(Di lunedì 12 marzo 2018) Nove persone sono morte in unboschivo mentre partecipavano ad unnello Stato di Tamil Nadu, in: lo riferisce l’agenzia di stampa Pti. “Nove persone sono morte, 17 sono state ricoverate in ospedale per le gravi ustioni riportate, e dieci sono state tratte in salvo senza problemi fisici,” ha spiegato un responsabile governativo locale. Ladi 36 persone, soprattutto donne, era partita venerdì ed aveva raggiunto a piedi lo Stato del Kerala sabato. Sulla via del ritorno sulle colline di Kurangani del distretto di Theni è scoppiato un, alimentato dal forte vento. L'articolodida, 9sembra essere il primo su Meteo Web.