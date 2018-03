Indagato per peculato il giudice costituzionale Zanon

Indagato per peculato d'uso il giudice costituzionale Nicolò Zanon : Zanon: sono sereno ma mi dimetto per rispetto dell'istituzione

Corte costituzionale - si dimette Nicolò Zanon - Indagato per peculato : ROMA - Il giudice costituzionale Nicolò Zanon è indagato dalla procura di Roma per peculato d'uso. 'Sono sereno e conto di poter dimostrare l'assoluta insussistenza del reato che mi viene contestato', ...

Biagio Izzo Indagato per turbativa d’asta : discussione sugli arresti domiciliari : Grande attesa per il prossimo 23 marzo 2018 quando il Tribunale del Riesame si occuperà di Biagio Izzo indagato per turbativa d’asta. In discussione vi saranno gli arresti domiciliari. Cosa è accaduto al popolare attore e comico napoletano? HOLA VERONA… vi aspettiamo… pic.twitter.com/1IHchSLppp — Rocío Muñoz Morales (@RocioMMorales) 6 febbraio 2018 Biagio Izzo indagato: i fatti Biagio Izzo è coinvolto in una inchiesta ...

Genova - aggressione ad antifascista : il responsabile provinciale di Casapound Indagato per tentato omicidio : Tre militanti di Casapound sono indagati per tentato omicidio in concorso per per l’accoltellamento ai danni di un antifascista di 36 anni avvenuto la sera del 12 gennaio nel quartiere della Foce di Genova. Tra loro c’è anche il responsabile provinciale del movimento di estrema destra, Christian Corda. La sua abitazione è stata perquisita dalla Digos alla ricerca di materiale utile a chiudere le indagini della procura ...

Cagliari - l'ex governatore Cappellacci Indagato per corruzione : è appena stato eletto con FI : ...secondo la tesi al vaglio degli investigatori - risalirebbe al 2013 e avrebbe anche fatto maturare una tangente da 80mila euro a Cappellacci per il proprio intervento e la sua influenza politica ...

Neo deputato di Forza Italia Indagato per corruzione : “Inizio lo sciopero della fame” : «Da questo momento e fino a quando non sarà aperta un’indagine, farò lo sciopero della fame. Lo faccio per me, per i miei figli, per i tanti cittadini onesti vittime della “giustizia” e per una Giustizia vera, alla quale vorrei poter ancora credere». Lo scrive su Facebook il neoeletto alla Camera Ugo Cappellacci (Fi), al centro di un’inchiesta dell...

Genova - morta per droga a 16 anni : Indagato l'amico che non la soccorse : E' accusato di omissione di soccorso, Gabriele Rigotti, l'amico di Adele De Vincenzi, la ragazza di 16 anni morta dopo un'overdose di ecstasy nel centro di Genova la scorsa estate. Il pm Michele ...

Mafia : sequestrati a un Indagato beni per 2 milioni euro : Palermo, 27 feb. (AdnKronos) – La Direzione Investigativa AntiMafia di Caltanissetta, coadiuvata dai Centri Operativi di Milano e Padova, nonché dalla Sezione Operativa di Bologna, ha eseguito un provvedimento di sequestro di beni per un avlore che supera i due milioni di euro, emesso dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Caltanissetta, su proposta del Direttore della Dia, nei confronti di Cristoforo Palmieri, 47enne di ...

Salvatore Caiata - candidato espulso da M5s/ Presidente Potenza Calcio Indagato : Di Maio - escluso per omissioni : Salvatore Caiata indagato per riciclaggio, Presidente del Potenza Calcio candidato M5s e ora espulso dal Movimento. "Non ci ha avvertiti dell'indagine": replica, "mai nascosto nulla"(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 18:40:00 GMT)