Incontro con il nunzio apostolico in Italia mons Tscherrig

“C’era lui…”. Domenica Live - quell’Incontro dietro le quinte di Karina Cascella. L’opinionista lo vede e va fuori di testa. Poi - ancora in preda all’emozione - svela ai suoi fan il retroscena di quello che è successo. “Penserà che io sia pazza” : Karina Cascella al settimo cielo. L’opinionista di Domenica Live ha passato una Domenica all’insegna della felicità grazie a un incontro decisamente particolare che le ha fatto battere forte il cuore. Ha raccontato tutte le sue emozioni attraverso le Instagram Stories. Non siete al corrente di nulla? Curiosi di sapere cosa sia successo di tanto piacevole alla Cascella? Ebbene, intanto vi diciamo che l’incontro speciale ha avuto luogo dietro le ...

Abusato dal prete a 13 anni/ Video Le Iene : l’Incontro 17 anni dopo : “ti amavo - mettiamoci una pietra sopra” : Abusato dal prete a 13 anni: la storia di Jurek raccontata a Matteo Viviani de Le Iene, l'incontro con il sacerdote 17 anni dopo e le parole del vescovo di Isernia.(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 12:58:00 GMT)

Le previsioni meteo e l’allarmismo Incontrollato : Dopo le Allerte Rosse e Fucsia emanate in modo abusivo dal noto sito web privato, generando una gran confusione e inutile allarmismo. L’assessore alla Protezione Civile della Regione Liguria, Giacomo Giampedrone ha annunciato di passare giustamente alle vie legali poiché: “non si può usare una terminologia che è propria della Protezione Civile e non si […]

MERCOLEDÌ 14 MARZO ALLA BIBLIOTECA LAGORIO L'Incontro 'LETTERATURA E SCIENZA COSÌ LONTANE?'/IL PROGRAMMA : Il ciclo, co n tema 'LETTERATURA e SCIENZA… COSÌ LONTANE?', prosegue MERCOLEDÌ 14 MARZO 2018 alle ore 16.00 L'iniziativa è completamente gratuita e il calendario completo è visibile in allegato ...

Maddalena - Via Crucis con il vescovo. Poi l'Incontro con la comunità Sant'Egidio : Solo l'anno scorso sono stati uccisi nel mondo 23 missionari: 13 sacerdoti, 1 religioso, 1 religiosa, 8 laici. Una realtà poco conosciuta, ma non per questo meno significativa come segno dei tempi ...

Usa : no altre condizioni su Incontro Kim : 23.10 Non ci sono ulteriori condizioni per l'incontro tra Trump e il leader nordcoreano, a parte gli impegni già presi da quest'ultimo. E' quanto ha precicato la Casa Bianca. "E' stato concordato questo possibile incontro,non ci sono condizioni aggiuntive da stipulare ma loro non possono fare test missilistici e test nucleari e non possono obiettare pubblicamente alle esercitazioni militari Usa-Corea del sud già pianificate", ha riferito Ray ...

Incontro a Magenta : 'Di cosa parliamo quando parliamo di Maternità Surrogata?' : Le sue ricerche hanno riguardato questioni di genere, lesbismo e omosessualità, violenza contro le donne, politiche sulla prostituzione, Maternità surrogata, analisi dei sistemi-mondo e teorie sulla ...

VICTORIA ZINNY/ Chi è la moglie di Remo Girone? Dall'Incontro al primo bacio - amore senza fine (Domenica In) : VICTORIA ZINNY è la moglie storica dell'attore Remo Girone e può contare su una carriera internazionale di tutto rispetto, oggi ospite a Domenica In. (Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 16:32:00 GMT)

Incontro Trump-Kim : un passo per la denuclearizzazione Video : C’è un accordo, una possibilita' di dialogo a maggio di quest’anno. Donald #Trump ha dichiarato recentemente di essere favorevole ad un Incontro con #Kim Jong-un. Tale decisione è stata presa in to al messaggio recapitato da Chung Eui-yong consigliere per la sicurezza nazionale sudcoreano che ha incontrato Kim Jong-Un a Pyongyang, secondo la quale la Corea del Nord sarebbe pronta a compiere il passo decisivo per affrancarsi dal nucleare, alla ...

Usa e Corea del Nord verso l'Incontro - diplomazie al lavoro : Mentre il mondo prende atto che Donald Trump e Kim Jong-un, arrivati a piu' miti consigli, si dicono pronti ad incontrarsi non e' chiaro dove, ne' quando, per frenare i rispettivi armamenti nucleari ...

Incontro Trump-Kim : un passo per la denuclearizzazione : C’è un accordo, una possibilità di dialogo a maggio di quest’anno. Donald Trump ha dichiarato recentemente di essere favorevole ad un Incontro con Kim Jong-Un. Tale decisione è stata presa in seguito al messaggio recapitato da Chung Eui-yong (consigliere per la sicurezza nazionale sudcoreano che ha incontrato Kim Jong-Un a Pyongyang), secondo la quale la Corea del Nord sarebbe pronta a compiere il passo decisivo per affrancarsi dal nucleare, ...

Incontro con Matteo Melchiorre. Giovedì alle 20.30 al Palazzo delle Contesse di Mel : La via di Schenèr è uno dei tanti percorsi che nei secoli contribuirono a tenere unito il Mediterraneo al mondo continentale, collegando l'area "veneto-veneziana" e quella "tirolese-asburgica", che ...

Dazi Usa-Ue - fallisce primo Incontro/ Ultime notizie : Malmstrom preoccupata - Macron chiama Trump : Dazi Usa-Ue, fallisce primo incontro. Malmstrom preoccupata, Macron chiama Trump. Ultime notizie dopo trilaterale a Bruxelles. Diplomazie al lavoro: proseguono contatti con Washington(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 21:33:00 GMT)

Dazi - nulla di fatto dall'Incontro tra Ue - Usa e Giappone : BRUXELLES - È terminato con un drammatico nulla di fatto l'incontro a tre fra l'Unione europea, gli Stati Uniti e il Giappone che ha avuto luogo sabato qui a Bruxelles e il cui piatto forte era la ...