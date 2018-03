In viaggio per l’Europa gratis | ecco come fare

Migrazione sanitaria : in viaggio per guarire - focus sui “pendolari della salute” : Profit al servizio del non profit per alleggerire i gravissimi disagi vissuti dai “pendolari della salute”, ovvero i malati costretti ad attraversare l’Italia per ricevere cure adeguate o sottoporsi ad interventi chirurgici. Venerdì 20 marzo a Milano si terrà il convegno “La Migrazione sanitaria, un fenomeno in crescita. UBI Banca e CasAmica, un incontro di valore”, dedicato al circolo virtuoso attivato dall’associazione CasAmica Onlus e da UBI ...

TV - Rai5 : “I tesori dell’antica Grecia” - un viaggio alla scoperta dei capolavori dell’antichità : Un viaggio alla scoperta dei capolavori dell’antichità che hanno plasmato l’ideale della bellezza e dell’armonia in Occidente. Lo intraprende il critico d’arte e giornalista Alastair Sooke nella serie “I tesori dell’antica Grecia”, in onda da lunedì 12 marzo alle 20.25 su Rai5. La serie, in tre episodi, spiega quanta influenza ha avuto l’arte della Grecia antica nella storia e nell’evoluzione della nostra cultura. ...

viaggio della speranza per guarire dalla leucemia - recuperati in mare tre fratelli libici : Un piccolo gommone nel mare scuro della notte. A bordo 200 litri di benzina e tre giovani uomini, tre fratelli. Uno, il più piccolo, si chiama Allah, non ha ancora 14 anni ed è malato: ha la leucemia. Ieri i tre fratelli, libici originari di una piccola città a sud di Tripoli, sono partiti dalla Libia, da soli, su quel piccolo gommone affrontando ...

Motodays 2018 : consigli per il prossimo viaggio : Tra le novità della 10° edizione di Motodays, c'è sicuramente la Borsa internazionale del turismo su due ruote all'interno dell'area dedicata nel Padiglione 6. Un'occasione di business tra operatori, ...

Ostia - viaggio nella periferia di Roma dove lo Stato riconquista territorio : L'enorme quartiere alle porte della capitale, tenta con fatica un ritorno alla legalità. Tutto è ricominciato dopo l'arresto di Roberto Spada, in seguito all'aggressione al giornalista Rai -

In viaggio in treno verso l'avventura europea : da quest'estate l'Interrail gratuito per i neo 18enni : E anche, nonostante i giovani backpackers siano noti per i loro viaggi low cost, per incentivare l'economia del turismo negli stati membri. Le cose sono cambiate parecchio dal 1972, anno dei primi ...

Nasce Wwf Travel : in viaggio per la natura : A partire dalla primavera del 2018 si viaggia con la natura. Nasce Wwf Travel, la società di WWf Italia che ci farà scoprire un nuovo mondo di viaggiare, nella natura, per la natura, che non solo ci porti nei luoghi di natura più emozionanti del pianeta ma a contatto con i grandi progetti di protezione del mondo e con chi li fa. Non solo una vacanza quindi, ma un’esperienza che fa la differenza. Andare in Buthan per partecipare al ...

Ambiente - WWF : “Alla scoperta del mondo Artico - viaggio in Norvegia” : Alla scoperta del mondo Artico, da Capo Nord alle isole Svalbard, uno dei luoghi in Europa dove è più facile accedere alla banchisa e poter osservare gli animali minacciati dal global warming. Un’occasione unica per conoscere da vicino le attività del progetto Artico che il WWF porta avanti da anni in questa zona pArticolarmente sensibile agli effetti dei cambiamenti climatici. L’opportunità di trascorrere 11 giorni in Norvegia è ora realtà ...

viaggio nella torre inaccessibile del Castello di Padernello : per la prima volta apre al pubblico l’antico mastio : Un Castello antico custodisce sempre luoghi misteriosi o inaccessibili, come i passaggi segreti e le stanze nascoste in cui ci si rifugiava in caso di pericolo, raccontati spesso nei libri, nelle favole e nei film. Il Castello di Padernello, maniero quattrocentesco immerso nella campagna della Bassa Bresciana, non è da meno e custodisce ancora affascinanti luoghi inesplorati. L’importante intervento di restauro che dal 2006 l’ha riportato in ...

New York o Londra? L'erede al trono in viaggio per scegliere la sede per la Ipo del secolo : Agli occhi dei più ottimisti, ovvero di coloro che si augurano sia scelta la Borsa di Londra o quella di New York, potrebbe essere il viaggio della verità. Per la prima volta da quando è stato ...

In viaggio per preservare la natura. Wwf Italia lancia la sezione Travel : Se viaggiare intorno al mondo sotto il bollino del Wwf può risultare troppo impegnativo in programmazione ci sono anche diversi tour della natura in Italia. Si va da esperienze di biologia marina in ...

Fumo - alcol - cocaina. viaggio nelle scuole d'Italia per parlare di dipendenza : Fumo, alcol, marijuana. Ma anche cocaina ed eroina: in quantità minori, ma pur sempre preoccupanti. Sono questi i tasselli che compongono il mosaico delle dipendenze da sostanze d'abuso: legali (alcol e Fumo) e non. Il problema, secondo le ultime stime del Centro Nazionale delle Ricerche (Cnr), riguarda quasi un ragazzo su tre, di età compresa tra 15 e 19 anni: tanti sono quelli che hanno fatto uso almeno una volta nella vita di ...