In tema di sintomi pediatrici | tosse e bambino

(Di lunedì 12 marzo 2018) Questo post è a cura di Alessandro Zanasi, presidente Associazione Italiana Studi– AIST (Bologna)Il riflesso tussigeno origina obbligatoriamente da strutture innervate dal vago, localizzate soprattutto nel laringe e nell'albero tracheo-bronchiale, tuttavia anche in altri siti anatomici, dotati di innervazione vagale, sono stati individuati recettori che stimolano la(esempio: il canale uditivo, la membrana timpanica e il tratto digerente superiore). A tutt'oggi i tipi di recettori ritenuti implicati nella mediazione del riflesso sono:recettori "irritativi" a rapido adattamento (RARs), innervati da fibre mieliniche (Aδ);terminazioni sensoriali delle fibre C (amieliniche) bronchiali.Altri tipi di recettori, quali i recettori bronchiali a lento adattamento o da stiramento e le terminazioni sensoriali delle fibre C polmonari (note anche come "J receptors") ...