In manette due pusher di yaba Sequestrate 19 pasticche

Anziana picchiata e minacciata : in manette due badanti a Trapani : Trapani , askanews, - Avrebbero dovuto assisterla e invece erano le sue crudeli aguzzine. La Polizia di Trapani ha arrestato due badanti trapanesi ritenute responsabili di violenze sia fisiche che ...

Ragusa : sequestrati 330 chili di droga - in manette due corrieri : Palermo, 8 mar. (AdnKronos) – Immessa sul mercato avrebbe fruttato oltre tre milioni di euro. Maxi sequestro di droga a Ragusa, dove la Polizia di Stato ha fatto scattare le manette ai polsi di Massimo Battaglia, 39 anni, e Carmelo Incardona, 53 anni, entrambi residenti a Vittoria e volti noti alle forze dell’ordine. L’ingente carico di marijuana, 330 chili, era custodito in un camion pieno di cassette di ortaggi vuote fermato ...

Monza : quattro rapine in 24 ore - due in manette : Milano, 6 feb. (AdnKronos) - I carabinieri di Monza, insieme ai colleghi di Cologno Monzese e Lissone, hanno fermato due uomini, di 25 e 42 anni, ritenuti gli autori di quattro rapine a mano armata commesse il 31 gennaio scorso ai danni di due supermercati, una farmacia e un anziano. Le immagini rip

Agrigento : controlli antidroga dei Carabinieri - due minorenni in manette : Palermo, 3 feb. (AdnKronos) - Due giovanissimi, di 17 anni, sono finiti in manette nel corso di controlli antidroga nel centro storico di Sciacca (Agrigento). “Stiamo solo facendo una passeggiata in centro...", hanno detto i due ragazzi ai militari che li hanno fermati nel centro storico saccense, "

Cacciatore : due manette - due giornate : Fabrizio Cacciatore: due manette, due giornate. Vid Belec del Benevento ne ha prese tre. Nove calciatori fermati per un turno. Così ha stabilito il Giudice sportivo. SQUALIFICA PER TRE giornate ...

Due imprenditori in manette per bancarotta fraudolenta : Roma – Due fratelli, uno nato nel 1996 e l’altro nel 1969, sono stati arrestati questa mattina dai Finanzieri del Comando provinciale di Roma, a seguito... L'articolo Due imprenditori in manette per bancarotta fraudolenta su Roma Daily News.

In manette tassista abusivo che violentò due donne a Milano : È stato arrestato un uomo di trent'anni ritenuto il responsabile di violenze su due giovani donne. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata eseguita dalla polizia, che ha fatto scattare le manette per un tassista abusivo che operava per le strade di Milano.Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti l'uomo, di origini albanesi, adescava le sue vittime davanti alla nota discoteca Old Fashion e poi, ...

Mafia - blitz in Sicilia : 56 arresti - c'è anche un sindaco. In due sfuggono alle manette : blitz all'alba, su disposizione della direzione distrettuale antiMafia di Palermo, dei carabinieri di Agrigento che hanno eseguito l'arresto di 56 tra boss e gregari dei mandamenti di...

Milano : violentò due donne - tassista abusivo in manette : Milano, 22 gen. (AdnKronos) - La polizia di Milano ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di un tassista abusivo di 30 anni ritenuto responsabile di due episodi di violenza sessuale a Milano ai danni di giovani donne. Maggiori dettagli e un video saranno diffusi nel corso

Mafia : arresti Agrigento - in due sfuggono alle manette perché all'estero : Palermo, 22 gen. (AdnKronos) - Due indagati sono sfuggiti all'arresto perché all'estero nell'ambito della maxioperazione antiMafia eseguita all'alba di oggi dai Carabinieri del Comando provinciale di Agrigento che hanno eseguito 56 ordinanze. Si tratta di Antonio Licata e Daniele Fragapane.

‘Ndrangheta - blitz “Stige” dei Ros : 169 arresti tra Italia e Germania | In manette anche due sindaci : ‘Ndrangheta, blitz “Stige” dei Ros: 169 arresti tra Italia e Germania | In manette anche due sindaci Le indagini hanno documentato l’infiltrazione mafiosa in diversi settori economici e imprenditoriali, sia in Italia che all’estero Continua a leggere L'articolo ‘Ndrangheta, blitz “Stige” dei Ros: 169 arresti tra Italia e Germania | In manette anche due sindaci sembra essere il primo su NewsGo.