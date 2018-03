In Italia il 23% della popolazione è a rischio povertà | gravi diseguaglianze soprattutto

Calcio a 5 - i migliori Italiani della 23^ giornata di Serie A : Felipe Manfroi provvidenziale per le sorti di Pesaro - Fabricio Calderolli lancia in orbita l’Acqua&Sapone : La Serie A si tinge d’azzurro. A prendersi la scena nella 23^ giornata del campionato sono due italiani che hanno fatto la fortuna dell’Italservice Pesaro e dell’Acqua&Sapone Unigross, ridefinendo le gerarchie in zona playoff. Ma la pattuglia nostrana fa la differenza anche in altri club, testimoniando la varietà di un movimento che, pur essendo alle prese con una profonda crisi di risultati in campo internazionale, esprime ...

Italia-Argentina - al via la vendita dei biglietti per l’amichevole del 23 marzo : E' partita la vendita dei tagliandi per l'amichevole tra gli Azzurri e l'Albiceleste, che andrà in scena all'Etihad Stadium di Manchester, casa del City di Guardiola. L'articolo Italia-Argentina, al via la vendita dei biglietti per l’amichevole del 23 marzo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Atletica - Coppa Europa di lanci 2018 : Italia terza con gli uomini - trionfo tra gli U23. Bordata di Vetter - vincono Germania e Ucraina : A Leiria (Portogallo) si è disputata la Coppa Europa 2018 di lanci invernali. L’Italia maschile sale sul terzo gradino con la formazione seniores. Dopo la vittoria dello scorso anno, gli azzurri si confermano tra le grandi con 4175 punti e si devono arrendere di misura all’Ucraina (4225) e alla Spagna (4208). Al femminile, invece, trionfo della Germania (4145) davanti alla Polonia (3955) e all’Ucraina (3913) mentre ...

Alberto Menino/ Il 23enne di Tortona eliminato ad un passo dalla finale (Masterchef Italia 7) : Alberto Menino, concorrente di 23 anni proveniente da Tortona, è in finale del talent culinario di Sky dopo aver avuto la meglio su Simone nel primo Pressure Test.(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 22:29:00 GMT)

BORSA ItaliaNA OGGI/ Milano news : chiusura a +1 - 15% - Mediaset a +9 - 23% (8 marzo 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI resta in attesa della riunione del board della Bce e delle parole di Mario Draghi. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 17:39:00 GMT)

Giovanni Ferrero Italiano più ricco nella classifica di Forbes con 23 miliardi di dollari : Come a ogni inizio anno, la rivista Forbes ha reso nota la sua classifica degli uomini più ricchi del mondo . Al vertice, il patron di Amazon Jeff Bezos ha scavalcato Bill Gates di Microsoft con 112 miliardi di dollari di patrimonio contro 90. Sul gradino più basso del podio c'è Warren Buffett di ...

Cambi : Euro tiene sul dollaro dopo elezioni Italia - in leggero calo a 1 - 23 : Milano, 5 mar. (AdnKronos) – Movimenti ridotti sul mercato dei Cambi per l’Euro dopo i primi risultati, non ancora definitivi, delle elezioni in Italia, che, al momento, provocheranno una temporanea ingovernabilità del Paese e decreterebbero la vittoria del Movimento 5 Stelle come primo partito. Intorno alle 7.30, la moneta unica è in leggero calo sul biglietto verde ma si mantiene sopra 1,23 dollari (-0,06%). L'articolo Cambi: ...

Capo d'Orlando e Rocca di Caprileone - Me - : dal 23 marzo l'eliminatoria della coppa Italia medici di calcio : E proprio su quest'ultimo aspetto si è soffermato l'assessore Rosario Milone."Da sempre Capo d'Orlando coniuga sport e turismo. La presenza di oltre 200 medici provenienti da tutta Italia sarà un bel ...

Elezioni politiche Italiane 2018 - affluenza alle urne boom alle 23 : 00 : dato ufficiale al 74% [DATI LIVE] : Alla fine l’affluenza alle urne di queste Elezioni politiche italiane 2018 è altissima, o meglio è superiore alle previsioni della vigilia e molto vicina al dato di cinque anni fa (Elezioni politiche 2013) quando andò a votare il 75,19% degli aventi diritto. In base ai primi dati pubblicati ufficialmente dal Ministero dell’Interno sul ...

Exit poll : M5S primo partito (29 - 5-32 - 5%) - Pd in calo (20-23%) - Lega (13-16%) davanti a Forza Italia (12 - 5-15 - 5%) : Alle 23 la chiusura dei seggi dopo una giornata in cui si sono registrate lunghe code alle sezioni elettorali sia per l’alta affluenza sia per il nuovo meccanismo anti-frodi che ha rallentato le operazioni di voto...

Elezioni 2018 - exit-poll e risultati in diretta : M5s 29 - 5-32 - 5 - Pd 20 - 5-23 - 5 - Forza Italia 12 - 5-15 - 5 - Lega 12 - 5-15 - 5 : Cinquestelle tra il 29,5 e il 32,5. Pd tra il 20,5 e il 23,5. Forza Italia e Lega testa a testa tra il 12,5 e il 15,5. Sono i dati del primo exit poll di Opinio Italia per la Rai. Una giornata di voto segnata da code ai seggi, ritardi, disguidi nella distribuzione delle schede. CRONACA ORA PER ORA 23.01 – Primo exit poll Rai per il Senato Secondo il primo exit poll del consorzio Opinio-Italia per la Rai, M5s al Senato è il ...

Exit poll : M5S primo partito (29 - 5-32 - 5%) - Pd in calo (20-23%) - testa a testa Forza Italia-Lega : Alle 23 la chiusura dei seggi dopo una giornata in cui si sono registrate lunghe code ai seggi sia per l’alta affluenza sia per il nuovo meccanismo anti-frodi che ha rallentato le operazioni di voto...