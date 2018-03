IMPRESA & POLITICA Da Electrolux e Roncadin | quegli 80 ' redditi di cittadinanza' nel

Calcio a 5 - 23^ giornata Serie A 2018 : IMPRESA Latina! Crolla la capolista Came Dosson - l’Acqua&Sapone torna a sognare la vetta : Si riapre la corsa per il primato della classifica del campionato di Serie A 2017-2018 di Calcio a 5. La capolista Came Dosson incappa in una pesante sconfitta tra le mura amiche contro l’Axed Latina, che non si scompone dinanzi al gol di Bellomo in avvio di gara e nella ripresa ribalta la partita con una zampata di Diogo e la doppietta di Battistoni. Una vera e propria sorpresa, dunque, che cambia le prospettive del finale di stagione ...