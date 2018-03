Il team di Final Fantasy VII Remake ci aggiorna sullo sviluppo

team cuneese di robotica andrà alle finali europee : Straordinaria affermazione per i ragazzi della 'HydroPing' di Cuneo alle finali nazionali della First Lego League, una gara mondiale di scienza e robotica tra studenti che progettano, costruiscono e ...

Lazio-Milan : diretta tv e steaming della semifinale di Coppa Italia : La sfida tra biancocelesti e rossoneri alle 20:45, così come Juventus-Atalanta delle ore 18, sarà in diretta su Rai 1 , in HD sul canale 501, , con la possibilità di vederla in streaming sul sito ...

Tennistavolo - team World Cup 2018 : i risultati delle finali. Doppio trionfo della Cina - Giappone a mani vuote : Il mondo del Tennistavolo è della Cina: questo il responso avuto a Londra, nella Team World Cup 2018. Le due finali, maschile e femminile, hanno visto il Giappone essere dominato in lungo ed in largo: per i nipponici due soli set vinti in sei incontri. La squadra cinese nel corso del torneo non ha perso neppure un incontro, né con gli uomini, né con le donne. Di seguito tutti i risultati odierni. Torneo maschile Finalissima Cina-Giappone ...

Tennistavolo - team World Cup 2018 : i risultati delle semifinali. Sarà una doppia sfida Cina-Giappone : Il mondo del Tennistavolo se lo spartiscono Cina e Giappone: a Londra, nella Team World Cup 2018, le due finali, maschile e femminile, saranno teatro della doppia sfida tra le due potenze di questo sport, in accordo con le teste di serie assegnate all’inizio della manifestazione. Di seguito tutti i risultati odierni. Torneo maschile Semifinali Cina-Inghilterra 3-0 Corea del Sud-Giappone 2-3 Torneo femminile Semifinali Giappone-Corea del ...

LIVE Sci alpino - team Event Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Italia ai quarti di finale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Team Event di sci alpino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Prima volta assoluta per la prova a squadre nella rassegna a cinque cerchi, in palio medaglie pesantissime. L’Italia non ha nulla da perdere e cerca un clamoroso colpaccio: Riccardo Tonetti, Alex Vinatzer, Chiara Costazza e Irene Curtoni incominceranno la propria avventura contro la Repubblica Ceca, poi Eventualmente ci sarà ...

Tennistavolo - team World Cup 2018 : i risultati della seconda giornata. Tabelloni allineati alle semifinali : seconda giornata della Team World Cup di Tennistavolo: a Londra si sono giocate la terza giornata della fase a gironi ed i quarti di finale dei tornei maschile e femminile. Cina e Giappone piazzano i propri Team in semifinale in entrambi i Tabelloni, mentre le altre squadre qualificate sono Corea del Sud ed Inghilterra tra gli uomini e Corea del Nord ed Hong Kong tra le donne. Di seguito tutti i risultati odierni. Torneo maschile Fase a ...

Sci alpino - team Event PyeongChang 2018 : l’analisi del tabellone. Possibile Italia-Francia ai quarti di finale! : Domani si disputerà il Team Event di sci alpino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Si tratta di una prima volta assoluta per questa specialità in una rassegna cinque cerchi. La prova a squadre, mai praticata in questa stagione e solitamente presente soltanto durante le Finali di Coppa del Mondo, prevede la partecipazione di 16 Nazioni che si affronteranno in un tabellone a eliminazione diretta partendo dagli ottavi di finale. Le varie ...

Sci di fondo - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Federico Pellegrino e Dietmar Noeckler soffrono nelle qualificazioni della team sprint ma vengono ripescati per la finale : Le qualificazioni della team sprint maschile a tecnica libera non sono andate come tutta Italia si aspettava. Il nostro duo, Federico Pellegrino e Dietmar Noeckler, ha sofferto più del previsto per far parte delle dieci nazioni finaliste. Si sono qualificate direttamente (ovvero piazzandosi nelle prime due posizioni delle semifinali) Norvegia, Francia, atleti olimpici russi e Svezia. vengono ripescate, invece, Francia, Stati Uniti, Canada, ...

Sci di fondo - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Federico Pellegrino e Dietmar Noeckler soffrono nelle qualificazioni della team sprint ma vengono ripescati per la finale : Le qualificazioni delle team sprint maschili a tecnica libera non sono andate come tutta Italia si aspettava. Il nostro duo, Federico Pellegrino e Dietmar Noeckler, ha sofferto più del previsto per far parte delle otto nazioni finaliste. Si sono qualificate direttamente (ovvero piazzandosi nelle prime due posizioni delle semifinali) Norvegia, Francia, atleti olimpici russi e Svezia. vengono ripescati, invece, Francia, Stati Uniti, Canada, ...

Sci di fondo - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : nelle semifinali della team sprint femminile passano tutte le favorite. Fuori l’Italia : Si è aperto con le semifinali femminili il programma delle team sprint dello sci di fondo alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: Norvegia ed USA si aggiudicano le rispettive gare, passano tutte le big, mentre l‘Italia di Elisa Brocard e Gaia Vuerich viene eliminata. Nella prima semifinale la Norvegia domina dal principio alla conclusione: Marit Bjoergen e Maiken Caspersen Falla si danno il cambio sempre in testa, con un vantaggio ...

Hockey su ghiaccio femminile - Olimpiadi PyeongChang 2018 : il Canada raggiunge gli Stati Uniti in finale. Secco 5-0 al team OAR : Botta e risposta. Erano loro le due favoritissime della vigilia ed anche in semifinale non hanno tradito. Prima gli Stati Uniti, che hanno vinto contro la Finlandia, poi il Canada, che ha battuto il team OAR con lo stesso punteggio, 5-0, rispondendo al segnale lanciato dalle rivali americane. Una partita mai in discussione, che proietta le canadesi alla loro sesta finale consecutiva in altrettante edizioni del torneo olimpico (una sola ...

LIVE Speed skating - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Olanda miglior tempo nei quarti di finale del team pursuit femminile - Lorentzen ... : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della giornata di gare dello Speed skating alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si inizia alle ore 12.00 Buon ...

LIVE Speed skating - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Olanda miglior tempo nei quarti di finale del team pursuit femminile - Lorentzen oro nei 500 metri - indietro Nenzi (30°) : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di quest’altra giornata di gare dello Speed skating alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang. Programma intenso quello di oggi, lunedì 19 febbraio: alle 12.00 quarti di finale del team pursuit femminile, alle 12.53 finale dei 500 metri maschili. Soltanto un azzurro al via quest’oggi ovvero Mirko Giacomo Nenzi nell’ultima prova non con ambizioni di medaglia per ottenere un riscontro ...

Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : nei quarti di finale del team pursuit femminile record olimpico dell’Olanda : Tempo di quarti di finale del team pursuit femminile nello Speed skating alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: a sorpresa il miglior tempo, con tanto di nuovo record olimpico, è stato dell’Olanda, che ha superato il Giappone, grande favorito della vigilia, ma che potrebbe aver preferito spendere meno energie in vista di semifinali e finali in programma mercoledì 21. Le olandesi infatti hanno fatto segnare 2’55″61, circa ...