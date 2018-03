Il sorpasso della Juve al Napoli | Sarri | Se il campionato è aperto il merito è

Serie A : Inter-Napoli 0-0 - Koulibaly e Skriniar sono un muro - attaccanti in giornata no - sorpasso ufficiale della Juve [FOTO] : 1/16 Marco Alpozzi/LaPresse ...

Elezioni 2018 - il sorpasso della Lega passa dal Sud : un milione di voti e 23 eletti. E a Lampedusa Salvini prende il 15% : A Lampedusa domenica scorsa 346 persone sono uscite da casa per andare segnare sulla scheda elettorale il simbolo con Alberto da Giussano. Significa che nel lembo di terra più a Sud d’Europa – 1.700 chilometri da Milano, solo 167 dalla Tunisia – il 15% degli elettori ha scelto il partito di Matteo Salvini. Più o meno come è successo a Taormina, la città del G7 dove Matteo Renzi aveva paracadutato Maria Elena Boschi. E che ...

Il sorpasso della Lega su Forza Italia nel centrodestra che non perde : ... i cui voti sono andati al Movimento 5 stelle, che ha preso i collegi del Sud", aggiunge il capogruppo uscente, che anche dice di essere in corsa per il ministero dell'Economia. Se Silvio Berlusconi ...

Elezioni - exploit della Lega di Salvini : storico sorpasso su Fi : Il centrodestra guarda il bicchiere mezzo pieno mettendo in evidenza che la somma dei 4 partiti porta la coalizione in vantaggio rispetto a M5s e Pd. Un dato che consente a Lega, Fdi, Fi e quarta ...

TESTA A TESTA O sorpasso. SILVIO NELLA TRAPPOLA DELLA LEGA - di A. De Angelis - : In fondo c'è poco da stupirsi, perché in Italia abbiamo avuto non la destra moderata, ma il berlusconismo, moderato ed estremista, a seconda DELLA convenienza , politica, economica, giudiziaria del ...

Testa a testa o sorpasso. Comunque Berlusconi nella trappola della Lega : L'ultima mossa, improvvisata e poco convinta, è degna di un finale crepuscolare. Quando Silvio Berlusconi era Silvio Berlusconi, grande imbonitore, venditore, biografia e interpete dell'Italia popolare e populista, cacciava dal cilindro il coniglio dell'Imu, all'ultimo minuto utile. Ora il "coniglio", per restare alla metafora, è Antonio Tajani come premier se il centrodestra vincerà.Per carità, una figura ...

Ansia Pd. Sarà Bonino boom? M5S ottimista (ma solo al Sud) E Silvio teme il sorpasso della Lega : Su Affaritaliani.it i feeling sulle elezioni 2018. Nessun valore statistico, nessun sondaggio, ma le sensazioni che si respirano nelle sedi dei principali partiti politici sul voto politico del 4 marzo. Aggiornamenti continui fino alla chiusura delle urne, prevista per domenica 4 marzo alle ore 23 Segui su affaritaliani.it

Milano - alle superiori c'è il sorpasso della settimana corta : «Mai l'affluenza a un referendum scolastico è stata così alta e il risultato così netto». All'istituto Zappa Cremona di viale Marche si votava sull'ipotesi di introdurre la settimana corta , cinque ...

Quote scudetto - sorpasso della Juventus : il settimo tricolore è dato a 1 - 85 : Quote scudetto 2017-2018. Grazie alla vittoria ottenuta ieri in serata contro il Benevento il Napoli ha saputo rispondere con convinzione alla sonante vittoria (7-0) della Juventus contro il Sassuolo. Gli uomini di Sarri restano quindi in testa alla classifica, ma la situazione resta ancora apertissima. Nonostante il primato degli azzurri, i bookmakers ritengono più probabile […] L'articolo Quote scudetto, sorpasso della Juventus: il ...

SPILLO/ Il finto sorpasso della Francia sull'Italia nel fisco : In Francia i cittadini avranno il diritto di sbagliare nella presentazione della dichiarazione dei redditi. In Italia siamo però già più avanti.

Juventus - operazione sorpasso prima della Champions : 1 di 2 Successiva TORINO - Lunedì la Juventus riprenderà la sua marcia agonistica dopo la sosta con un unico obiettivo in testa: il sorpasso ai danni del Napoli in vetta. La squadra bianconera può ...

Sci - slalom di Flachau : show della Shiffrin. sorpasso alla Schild ed ennesimo trionfo : ... la svedese ha pennellato alla grande la seconda manche e, partita con un ritardo dalla Schild di 74/100, è scesa giù prendendo tutti i rischi del mondo mettendo un'enorme pressione sulle prime due. ...