Il senatore nero abbatte ogni stereotipo

(Di martedì 13 marzo 2018) Uno dei primi a telefonargli per le congratulazioni, come ha rivelato lui stesso, è stato il collega di partito Roberto Calderoli: Ciao,#iwobi. Sì, perché Toni Iwobi, nigeriano naturalizzato italiano, informatico e imprenditore, era stato appena eletto alla Camera Alta, primodella storia d'Italia VIDEO. Una sorta di favola o di sogno tricolore, reso ancora più sorprendente - e per alcuni sconcertante - dal fatto che Iwobi è il responsabile del dipartimento immigrazione della #lega: proprio il partito che la vulgata dipinge come razzista e xenofobo, anche se il suo leader, Matteo Salvini, ha a più riprese precisato che oggetto dei suoi attacchi non sono gli stranieri tout court, e neppure un particolare gruppo etnico - bensì gli immigrati irregolari. Da qui il motto Aiutiamoli a casa loro, che un figlio dell'immigrazione come Iwobi sottoscrive in ...