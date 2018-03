Il Salone della CSR per la prima volta fa tappa a Perugia

Ginevra - l'auto dà spettacolo. Nel Salone della città svizzera : i modelli classici rivendicano il loro spazio : Ginevra - In un mondo dell'auto che cambia con una velocità mai registrata in passato, il salone di Ginevra rimane un insostituibile punto fermo per gli appassionati e le aziende del...

Il Salone della CSR e dell’innovazione sociale a Roma : Sono oltre 30.000 le imprese del Lazio che hanno effettuato investimenti in prodotti e tecnologie green nel periodo 2011–2017, oltre 20.000 solo a Roma, che... L'articolo Il Salone della CSR e dell’innovazione sociale a Roma proviene da Roma Daily News.

Salone di Ginevra : il SUV Range Rover SV Coupé sarà l'attrazione principale della kermesse elvetica : Ne saranno assemblati a mano, per i clienti di tutto il mondo, non più di 999 esemplari. Gerry McGovern, Chief Design Officer di Land Rover ha dichiarato: 'la Range Rover SV Coupé è la celebrazione ...

Salone di Ginevra 2018 : anteprima mondiale della concept car I.D. VIZZION : La connettività a 360° regala un interessante viaggio nel 2030: un mondo in cui quasi tutto sarà concepibile e possibile in termini di mobilità. La tecnologia di comunicazione dell'auto si evolve ...

Volkswagen Group Night - Il futuro della mobilità al Salone di Ginevra : Come da tradizione il gruppo Volkswagen ha anticipato di poche ore l'apertura del Salone di Ginevra presentando durante la sua Media Night alcune delle novità che, a partire da domani, saranno esposte sotto i riflettori del Palexpo. Matthias Müller, ad della Volkswagen, è il primo manager a intervenire, sottolineando la necessità, per il marchio e per il gruppo, di evolvere il proprio business per affrontare le sfide della mobilità del ...

Road to Ginevra - Il viaggio della nostra Web Tv verso il Salone - VIDEO : La WebTV di Quattroruote si è trasferita a Ginevra per uno degli appuntamenti più importanti dell'anno, quello con l'88 edizione del Salone internazionale dell'auto. Questa mattina, l'appuntamento per l'equipaggio era alle 8 davanti alla redazione: giusto il tempo di caricare bagagli e attrezzature e poi via, tutti in macchina, alla volta della Svizzera. I pronostici. Durante il viaggio, oltre a presentarvi la nostra troupe, vi diamo qualche ...

Salone di Ginevra - Teaser della concept BMW : La BMW ha diffuso la prima immagine Teaser della, inattesa, concept che debutterà durante il prossimo Salone di Ginevra. La Casa di Monaco, infatti, aveva già comunicato la line up di vetture che saranno presenti durante la kermesse svizzera, non facendo riferimento alla presenza di alcun prototipo inedito.Ipotesi Gran Coupé. L'immagine appena rilasciata mostra la silhouette di una tre volumi dalle linee estremamente sportive: alcuni dettagli ...

Il Salone della sicurezza e della mobilità elettrica : a Roma il grande evento" : Il salone più green che c'è punta infatti a diventare un punto di incontro fra pubblico, operatori economici, media, istituzioni, associazioni con il mondo della mobilità elettrica e - soprattutto - ...

Al Salone della cosmesi naturale il futuro è digitale : Al Salone della cosmesi naturale il mercato dei prodotti green incontra il mondo digitale. L'acquisto on line dei cosmetici sarà uno temi al centro di Vivaness, fiera che si svolge al Centro Esposizioni Norimberga dal 14 al 17 febbraio, dove sono attesi oltre 250 espositori. ...

Torna il Salone dell’OliOlive e dei Sapori della provincia di Latina : Sabato 10 Febbraio, dalle ore 09:30, il Consorzio Area Sviluppo Industriale Roma-Latina (Latina scalo) ospiterà il Salone dell’OliOlive e dei Sapori della provincia di Latina, dedicato alla promozione delle eccellenze olivicole ed olearie pontine. L’evento è organizzato dal CAPOL, in collaborazione con l’ASPOL, nell’ambito della fase conclusiva del XIII Concorso provinciale “L’Olio delle Colline”, con il patrocinio di Regione Lazio, provincia di ...

“Salone della creatività Made in Italy” : un giovane su 2 sogna di fare lo spazzino : Nel 2018 più di un giovane senza lavoro su due (56 per cento) accetterebbe un posto da spazzino che, da emblema dei lavori meno ambiti, è diventato nel tempo della disoccupazione record un “lusso” per gli italiani under 35, tanto da essere preferito ad un posto nei call center, da badante o da dog sitter. E’ quanto emerge dalla prima analisi Coldiretti/Ixè su “I giovani italiani, la vita e il lavoro”, presentata al “Salone della creatività Made ...

Made in Italy : dalla moda green alla bioedilizia antisismica - apre il “Salone della creatività” : dalla moda green alla valorizzazione degli scarti, dalla bioedilizia antisismica ai nuovi antistress naturali, dall’energy snack della nonna al take away marino, dalle innovazioni hi-tech alle nuove forme di integrazione sociale sono solo alcune delle geniali esperienze del “Salone della creatività Made in Italy” con le dimostrazioni pratiche dei giovani finalisti al premio per l’innovazione Oscar green sostenuto da Campagna Amica venerdì 26 ...

SPOSAMI : alle ciminiere di Catania la 14esima edizione del Salone della sposa : Sul palco subito il presentatore ufficiale, Emanuele Bettino, che darà il via alle sfilate e agli spettacoli del ricchissimo programma eventi che ritrova il Wedding Taste con Blu Lab Academy, un'area ...

Domani sabato 13 apre “Sposami” – 14° Salone della Sposa e della casa. Centro Fieristico Le Ciminiere Catania : IL TOUR DEL CAMPER DELL’AMORE TERMINA MA LE PRESELEZIONI PER IL CONCORSO “LA COPPIA PERFETTA” CONTINUANO IN FIERA Sposami, un percorso illuminante per l’organizzazione delle nozze e l’arredo casa, fuori e dentro la Fiera con la “Love Week- Sposami Fuori…Continua a leggere →