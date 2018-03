Il Real Madrid ora rimpiange Higuain | quanti gol più di Benzema!

ALLEGRI - JUVENTUS FORMATO CHAMPIONS/ "Marchisio buona gara" e se capitasse il Real Madrid ai sorteggi? : ALLEGRI, JUVENTUS FORMATO CHAMPIONS League: "squadra compatta, Dybala straripante". 11esima vittoria di fila e sorpasso sul Napoli: "Real al sorteggio? Assolutamente no.."(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 21:52:00 GMT)

Juve - Allegri : 'Il rigore doveva tirarlo Dybala. In Champions voglio evitare il Real Madrid. Su Cuadrado...' : Max Allegri , allenatore della Juventus , parla ai microfoni di Premium Sport dopo la vittoria della sua squadra contro l'Udinese: 'Bisogna fare i complimenti ai ragazzi per quello che stanno facendo, anche se ancora non abbiamo vinto nulla. Siamo riusciti a passare il ...

Ramos va in bagno - il Real Madrid in 10 per cinque minuti : Ramos va in bagno, il Real Madrid in 10 per cinque minuti Ramos va in bagno, il Real Madrid in 10 per cinque minuti Continua a leggere L'articolo Ramos va in bagno, il Real Madrid in 10 per cinque minuti proviene da NewsGo.

Neymar prepara l’addio al Psg : il Real Madrid è pronto a sborsare 400 milioni : Neymar prepara l’addio al Psg: il Real Madrid è pronto a sborsare 400 milioni Neymar prepara l’addio al Psg: il Real Madrid è pronto a sborsare 400 milioni Continua a leggere L'articolo Neymar prepara l’addio al Psg: il Real Madrid è pronto a sborsare 400 milioni proviene da NewsGo.

Real Madrid-Eibar : Sergio Ramos esce per 10 minuti e poi rientra. 'Doveva andare in bagno' : Alla fine i tre punti sono arrivati grazie a una doppietta del solito Cristiano Ronaldo. Ma il Real Madrid ha dovuto aspettare l'84' per avere la meglio sull'Eibar in Liga. Ma la notizia del giorno è ...

Eibar-Real Madrid - Sergio Ramos scappa in bagno e lascia la squadra in 10 : Eibar-Real Madrid, Sergio Ramos lascia la squadra in 10, il motivo? Un’improvvisa urgenza fisiologica. Si è disputata oggi la gara della 28^ giornata della Liga spagnola, in campo la squadra di Zidane sul campo dell’Eibar, 1-2 il risultato finale grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo. Nel frattempo episodio curioso, durante la partita il difensore Sergio Ramos costretto a scappare in bagno, il calciatore ha lasciato in 10 la ...

Risultati e classifica 28giornata Liga : il Real Madrid stende l'Eibar. Siviglia-Valencia 0-1 LIVE : EIBAR-Real Madrid 1-2 33' e 84' Cristiano Ronaldo , R, , 50 Ramis , E, "Con Cristiano è più facile": è il titolo di Marca, quotidiano spagnolo molto vicino all'ambiente Real Madrid. E in effetti è ...

Eibar-Real Madrid : Ramos va in bagno - squadra in 10 per 5 minuti : Bisogno fisiologico improvviso per il difensore, che è rientrato negli spogliatoi e poi è tornato in campo

Risultati e classifica 28giornata Liga : Cristiano Ronaldo show stende l'Eibar - il Real Madrid vince 2-1 : EIBAR-Real Madrid 1-2 33' e 84' Cristiano Ronaldo , R, , 50 Ramis , E, "Con Cristiano è più facile": è il titolo di Marca, quotidiano spagnolo molto vicino all'ambiente Real Madrid. E in effetti è ...

Liga - Eibar-Real Madrid 1-2 : Ronaldo blinda il terzo posto : Madrid - Tre punti firmati Cristiano Ronaldo. Il Real Madrid, come spesso accade meno brillante che in Champions League , vince 2-1 in casa dell'Eibar e blinda il terzo posto in classifica tenendo a ...

Liga : Eibar-Real Madrid 1-2 : doppietta di Cristiano Ronaldo : TORINO - Il Real Madrid si impone per 2-1 in casa dell'Eibar nell'anticipo della 28esima giornata della Liga spagnola. Gara decisa dal solito Cristiano Ronaldo, autore di una doppietta al 34' e all'84'...

Real Madrid - follia Neymar : pronti 400 milioni di euro. Il brasiliano si è riproposto al Barcellona… : Real Madrid, follia Neymar: pronti 400 milioni di euro. Il brasiliano si è riproposto al Barcellona… Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Real Madrid, follia Neymar- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “As”, il Real Madrid sarebbe pronto a mettere sul piatto della bilancia un’offerta shock da 400 milioni di euro per ...

Dalla Spagna : Neymar vuole il Real Madrid. ABC : 'Non tornerà a Parigi' : Al Real Madrid c'è una politica differente: i diritti d'immagine vanno divisi equamente, tra giocatore e società; l'unica eccezione, ma nemmeno eclatante, è rappresentata da Cristiano Ronaldo con cui ...

Dalla Spagna : Neymar sempre più vicino al Real Madrid : Madrid - Neymar è più vicino che mai al Real Madrid . Ne è sicuro il quotidiano sportivo spagnolo 'As', sottolineando le parole pronunciate ieri in conferenza stampa dall'allenatore dei Blancos ...