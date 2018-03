Il Principe Harry insegna a Meghan la guida a sinistra

“Meghan - ma che fai?”. E allora Harry… la segue. Addio protocollo reale. Non solo l’ex attrice - anche il Principe - stavolta - ‘sgarra’. Subito immortalati : le foto sono già rimbalzate ovunque : Marzo è a buon punto e maggio sempre più vicino: cresce l’attesa per il 19, il gran giorno del principe Harry e di Meghan Markle. anche il mese corrente, però, è stato importante per l’ex attrice: come si mormorava, il 6 ha ricevuto il battesimo al St. James Palace per entrare a far parte della Chiesa Anglicana in vista del matrimonio con Harrry. La decisione della futura principessa sarebbe scaturita da un atto di rispetto ...

“Meghan ha perso il suo sorriso”. I dolori della futura duchessa a pochi giorni dal matrimonio con il Principe Harry. Il perché di ansie e paure che la tormentano lontano dai riflettori : Un matrimonio attesissimo, una popolarità crescente che l’ha resa in poco tempo una beniamina tanto dei sudditi inglesi quanto della regina Elisabetta, che stando ai tabloid non vede l’ora di accoglierla nella Royal Family. Apparentemente, un successo su tutta la linea per la bella Meghan Markle, pronta a convolare a nozze con il suo principe Harry e vivere una favola sulla falsariga di quella capita a Kate Middleton. O ...

Il Principe Harry e Megan Markle celebrano l'International Women's Day : ... visitando il Millennium Point, una sorta di "ente" che unisce scienza, tecnologia e apprendimento, aperto nel 2001. Harry e Meghan hanno partecipato a una serie di incontri per approfondire le ...

“Meghan Markle?”. Cheryl Cole - la ex fiamma di Harry - ha qualcosa da dire. A sorpresa - dopo anni e a pochissimo dal royal wedding - la popstar rompe il silenzio. Tenete a mente che per un po’ si è pensato che il Principe portasse proprio lei all’altare… : Harry e Meghan, il matrimonio attesissimo è sempre più vicino. Ci siamo quasi al 19 maggio e, senza fare troppi calcoli o guardare il calendario, lo si capisce dalla quantità di indiscrezioni che ogni giorno arrivano dal Regno Unito. È normale: in vista del grande giorno, la curiosità sui dettagli dell’evento aumenta e i rumor si fanno sempre più insistenti. Scopriamo così che qualche settimana prima delle nozze l’attrice ...

“Charlotte Casiraghi si sposa”. Boom : chi è lui - il suo Principe (azzurro). Proposta di nozze a Parigi - la figlia di Carolina di Monaco ha detto subito di sì : “Fanno sul serio”. Harry e Meghan fatevi più in là - non siete i soli : Boom: Charlotte Casiraghi si sposa. Non solo il tanto atteso royal wedding oltremanica, anche la figlia di Carolina di Monaco, come il principe Harry e la sua Meghan Markle, è pronta a dire ‘sì’. In coppia con il produttore cinematografico dal 2016 e a pochi giorni da un altro annuncio, quello del matrimonio del cugino, Louis Ducret (che è il figlio di zia Stephanie) e la fidanzata storica Marie Chevallier, anche ...

Domenica In – Ventesima puntata del 4 marzo 2018 – A tener banco il matrimonio reale tra il Principe Harry e Meghan Markle.. : Domenica In, nuova Domenica e nuova puntata, la Ventesima, del noto contenitore Domenicale della prima rete di stato che si sta dimostrando un totale insuccesso. Un’edizione che si sta confermando un grande insuccesso: dopo il nero periodo autunnale, la risalita del periodo natalizio aveva fatto ben sperare, ma appena terminate le vacanze natalizie il programma […] L'articolo Domenica In – Ventesima puntata del 4 marzo 2018 – A tener ...

Principe Harry e Meghan Markle : più di duemila persone comuni saranno invitate al matrimonio : Stanno arrivando i primi dettagli sul matrimonio del Principe Harry e di Meghan Markle. Il Royal Wedding sarà il prossimo 19 maggio e i due si diranno sì nella cappella di San Giorgio del castello di Windsor. La coppia inviterà 2.640 persone all’interno del castello di Windsor per vederli arrivare alla cerimonia insieme agli invitati – circa 800 quelli che possono entrare nella cappella – e poi partire a bordo della carrozza ...

Principe Harry e Meghan Markle - la lista degli invitati al loro matrimonio è sorprendente : C’erano Ed, Elton, Barack, Michelle, Posh e Mel C. … A raccontarlo ai futuri eredi il matrimonio regale del Principe Harry e della futura Principessa Meghan Markle, che si terrà il 19 maggio 2018 nella St George’s Chapel del Castello di Windsor, sembra una serata di premiazione dei Grammy. Intanto le Spice Girls ci saranno. La conferma è arrivata da Mel B durante un’ospitata ad uno show televisivo americano. Victoria Adams (Posh Spice), Geri ...

“Ecco la lista dei vip invitati”. Royal Wedding - sarà un vero “spettacolo”. Al matrimonio del Principe Harry e di Meghan Markle sarà una parata di volti noti. Tanti i nomi illustri - qualcuno invece “rosica” per il mancato invito… : Ognuno di noi quando pensa al matrimonio, oltre alle emozioni, inizia a ragionare su una ipotetica lista degli invitati. Noi comuni mortali dobbiamo pensare solo a parenti e amici, diciamocelo. invece se sei il principe d’Inghilterra la questione si “complica”, il problema è scegliere con cura anche tutti i vip da invitare, altrimenti qualcuno potrebbe restarci male. Le nozze tra il principe Harry e Meghan Markle ...

MATRIMONIO DI HARRY E MEGHAN MARKLE/ Rumors sugli ospiti : Spice Girls e le ex del Principe... : MATRIMONIO di HARRY e MEGHAN MARKLE, invitati: le Spice Girls potrebbero tornare a cantare insieme proprio per questo evento. Tra i possibili ospiti ci potrebbe essere la famiglia Obama(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 20:42:00 GMT)

Principe Harry e Meghan - matrimonio 'a suon' di Spice Girls? : Dopo Geri Halliwell, ora anche Mel B svela qualche segreto riguardo al quintetto femminile più celebre nel mondo della musica, durante il talk show americano The Real. La cantante delle Spice Girls ...

Le Spice Girls potrebbero esibirsi al matrimonio del Principe Harry e Meghan Markle : Si allunga la lista delle papabili esibizioni al matrimonio del Principe Harry e Meghan Markle. Dopo Ed Sheeran e Dave Grohl dei Foo Fighters, anche le Spice Girls potrebbero regalare una performance da urlo durante il ricevimento che seguirà la cerimonia, in calendario per il prossimo 19 maggio. via GIPHY A rivelarlo è stata Mel B durante la trasmissione della tv americana “The Real”. La pop star ha dichiarato che le Spice Girls saranno ...