Il primo trailer di Loro | il film di Sorrentino sulla vita di Silvio

Il Grinch : ecco il primo divertente trailer del nuovo film d'animazione targato Illumination Entertainment : Dimenticatevi della versione in carne e ossa di Jim Carrey : Il Grinch , mostriciattolo verde creato dal Dr. Seuss , diventa ...

Travis Strikes Again : No More Heroes si mostra nel primo folle trailer gameplay : Che Travis Strikes Again: No More Heroes potesse non essere un capitolo classico dell'IP creata da Goichi "Suda 51" Suda e da Grasshopper Manufacture era nell'aria ma il primo trailer gameplay pubblicato nel corso del Nintendo Direct, e passato ingiustamente un po' in sordina, è probabilmente inaspettato per molti fan.Come rivelato da Nintendo e riportato da Polygon, il titolo comprendere al proprio interno sette diversi generi e supporterà ...

«Molly’s Game» : in esclusiva il trailer del primo film di Aaron Sorkin (con Jessica Chastain) : Protagonista e voce narrante, in un rincorrersi affannato di passato e presente. Molly Bloom, i capelli rossi e gli abiti appariscenti, è la principessa del Poker. La donna chiamata a comparire davanti alla Corte Federale degli Stati Uniti perché colpevole di aver gestito una rete di gioco d’azzardo clandestina. Di lei, bella e spregiudicata, la stampa conosce tutto: l’agonismo che s’è lasciata alle spalle, la professionalità – seppure illegale ...

Legion - il primo trailer ufficiale della seconda stagione : Quando si tratta di Legion niente è troppo semplice. Dopo una serie di psichedelici teaser rilasciati nelle scorse settimane, la serie Fx dedicata al potentissimo telepate David Haller, legato agli X-Men, ha finalmente il suo trailer completo, anche se molti sono i misteri che volutamente ancora avvolgono la seconda stagione in partenza ad aprile. Alla fine della prima stagione, conclusasi con molti interrogativi, avevamo lasciato il ...

Lost in Space - ecco il primo trailer della serie reboot : Nel primo video diffuso qualche settimana fa avevamo visto le immagini piuttosto promettenti della partenza della famiglia Robinson alla conquista colonizzatrice dello spazio. Ora, però, il nuovo trailer della serie di Netflix Lost in Space parte proprio con un momento tragico: la nave su cui viaggiano i componenti della famiglia subisce infatti un danno e loro sono costretti ad atterrare su un pianeta che non conoscono e che potrebbe ben ...

«House of Cards» : il primo trailer senza Kevin Spacey : Nella notte degli Oscar, pervasa dal sostegno alle donne e all’inclusione (vedi discorso di Frances McDormand), Netflix ha voluto rilasciare un breve trailer di House of Cards. Il primo senza Kevin Spacey, spazzato via dallo scandalo sessuale che ha travolto l’America, e lì rimpiazzato da Robin Wright. https://www.youtube.com/watch?v=eUQqeabxnNU Bionda, austera, la Claire Underwood di Netflix è ripresa al centro dello Studio Ovale, in ...

Il primo video trailer di House of Cards 6 senza Kevin Spacey è la consacrazione di Robin Wright e Claire Underwood : Durante la notte degli Oscar 2018 ha fatto il suo debutto in tv il primo trailer di House of Cards 6, l'attesissima nuova stagione del political drama di Netflix che con i nuovi (ed ultimi) episodi subirà una rivoluzione copernicana. Licenziato Kevin Spacey dopo lo scandalo molestie che l'ha colpito lo scorso autunno, l'ultima stagione di House of Cards punterà tutto sulla sua protagonista femminile, Robin Wright. Ed è proprio lei, ...

Naruto Ultimate Ninja Storm Trilogy per Nintendo Switch riceve il suo primo trailer : Dopo averlo annunciato tramite le pagine delle riviste nipponiche, Bandai Namco ha svelato il primo trailer per Naruto Ultimate Ninja Storm Trilogy per Nintendo Switch. La raccolta, esattamente come quella per PS4 e Xbox One, include i tre giochi di Cyber Connect rilasciati tra il 2008 e il 2013 per le console di vecchia generazione. Naruto Ultimate Ninja Storm uscì infatti nel 2008 per PS3 e include personaggi e trama della prima serie di ...

ROMA – Dopo il successo del lungometraggio d'animazione Disney del 2012 Ralph Spaccatutto, l'improbabile e amato eroe torna sul grande schermo con Ralph Spacca Internet: Ralph Spaccatutto 2 e questa volta le sue avventure lo condurranno nel mondo di Internet. Prossimamente nelle sale italiane, il film è diretto da Rich […]

Voglia di fps old school? primo trailer gameplay per Hellbound : Qualche mese fa è stato annunciato Hellblade, sparatutto in prima persona che promette di far rivivere le storiche atmosfere di colossi del genere come Doom e Quake. Come riporta VG24/7, Saibot Studios ha finalmente pubblicato il Primo trailer gameplay del gioco, che effettivamente ricorda i vecchi FPS degli anni '90.Nelle sequenze del video possiamo avere un assaggio della modalità sopravvivenza, nella quale dovremo affrontare orde di demoni ...

Dopo mesi di piccoli dettagli e rivelazioni graduali, ecco che è stato svelato il primo trailer de Gli Incredibili 2. Il film d'animazione di Disney Pixar, sequel della pellicola uscita nel 2004, è atteso per quest'estate negli Stati Uniti e a settembre qui in Italia. La nuova storia si focalizzerà ancora una volta sulla straordinaria famiglia Parr, tutti i componenti della quale hanno poteri soprannaturali. Il nuovo film partirà ...

