Il pontificato di Francesco ai raggi X | il sociologo Marzano | ' Un incendiario diventato

Papa Francesco e il viaggio più difficile del suo pontificato : Il viaggio in Cile e Perù è stato il più insidioso per Papa Francesco dall'inizio del suo pontificato. Il clima di tensione venutosi a creare precedentemente all'arrivo del Papa, di sicuro, non ha aiutato. Quella cilena è una nazione rinomatamente secolarizzata, in cui la Chiesa è finita sotto l'attacco di parte della popolazione per alcuni "atteggiamenti". Scandali, secondo il linguaggio utilizzato da chi vuole ...