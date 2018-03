Il perdono non è acqua passata

Omicidio Diene - Pirrone : "Non gli ho sparato perché nero. Vorrei chiedere perdono alla moglie" : Durante l'interrogatorio di convalida dell'arresto, l'uomo ha negato di aver agito secondo una motivazione razziale. Il gip: resti in carcere

“Chiediamo perdono ma Oxfam Italia non c’entra nulla con gli abusi” : “Chiediamo perdono ma Oxfam Italia non c’entra nulla con gli abusi” Appello di Maurizia Iachino, presidente della sezione Italiana della ong: “Non cancellare il lavoro corretto di tanti di noi” Continua a leggere

LUCA TRAINI - SPARATORIA MACERATA/ Mamma di Pamela : “Oseghale non doveva stare in Italia - non lo perdono” : SPARATORIA di LUCA TRAINI a MACERATA: ultime notizie, 11 migranti colpiti, "volevo uccidere nigeriano killer di Pamela". La Mamma della ragazza uccisa, "non perdono Oseghale"(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 17:25:00 GMT)

Bologna - Donadoni : 'Non si perdono gare del genere - è più di una volta che ci accade. Modulo scelto in allenamento' : Il tecnico del Bologna Roberto Donadoni , al termine della gara persa 2-1 in casa contro la Fiorentina , ha espresso tutto il proprio rammarico ai microfoni di Premium Sport : 'Non siamo stati bravissimi, queste sono partite che non devi perdere . Non meritavamo di uscire sconfitti, ma dovevamo fare in più in fase offensiva. A volte siamo troppo prevedibili, ma noi ...

Non solo dollaro e yen : ecco le 10 monete che perdono di più sull’euro : Il biglietto verde non è la moneta che ha perso maggior terreno sull’euro negli ultimi 12 mesi. In cima alla classifica troviamo nomi differenti, più o meno «esotici»: si va dal Sum uzbeko, nei confronti del quale il valore dell’euro è quasi triplicato (+191%) in un anno fino all’Arabia Saudita (+16,5%) passando attraverso Angola (+43,2%), Argentina (+42,4%) e Iran (+32,3%)...

Elezioni - disabili semi-invisibili. Manifesto delle associazioni : “Se non difendono i deboli - i governanti perdono credibilità” : La tasse, da diminuire, abbassare o eliminare. Quindi la riforma Fornero, il canone Rai e perfino la tutela degli animali. La campagna elettorale è ormai a pieno regime e si parla di tutto, e proprio di tutto, ma mai (o quasi) di disabili. Se ne è accorta la Federazione italiana per il superamento dell’handicap (FISH) e ha deciso di fare un appello pubblico alle forze politiche: non chiedono che le promesse siano addirittura rispettate, ma ...

C'è Posta per Te - Ilaria alla suocera : 'Non ti perdono nemmeno se...'. Ecco cosa è successo dietro le quinte : C'è Posta per te , protagonista della seconda puntata è stata la storia di Michelina che ha tentato un riavvicinamento con il figlio Fabrizio e la nuora Ilaria. Ma a sollevare non poche polemiche è ...

Slittino naturale - Coppa del Mondo 2018 : Pigneter/Clara non perdono mai! Terza vittoria a Passeiertal : Patrick Pigneter e Florian Clara sono praticamente imbattibili. Almeno in questa stagione, i risultati dicono questo: tre gare disputate nella Coppa del Mondo di Slittino naturale, tre vittorie per i due altoatesini nel doppio. In casa, a Passeiertal, gli azzurri si impongono senza problemi, battendo ancora una volta (di quasi un secondo) i rivali russi Egorov e Poporov. A completare il trionfo casalingo per l’Italia ci pensano Armin Folie ...

Calciomercato Roma / News - l'opinione di Boniek : gli altri non perdono punti così. Bisogna... (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al mondo giallorosso: le ultime novità, le indiscrezioni, le voci sulle trattative della società capitolina per la finestra invernale(Pubblicato il Mon, 01 Jan 2018 11:12:00 GMT)