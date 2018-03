Il Pd va rifondato? Colpa della mutazione genetica dei leader

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 marzo 2018) Nei titoli dei giornali, con cui pratico quotidianamente la mia personale messa laica del mattino, leggo da una settimana l’identica giaculatoria ricorrente: il Pd (o – a scelta – la Sinistra) deve rifondarsi. Il tutto argomentato come necessità di aggiornare linee programmatiche e/o pratiche. Taluno si spinge ad affrontare (gramscianamente) il nodo del radicamento sociale. È mia personale opinione che, impostata così, la riflessione non vada da nessuna parte. E il suo vizio di fondo consiste nell’aver scambiato la causa con l’effetto. Insomma, non si è smarrita la via perché furono adottati programmi e dimenticati radicamenti, bensì le scelte (suicide) sono avvenute proprio in quanto era stata smarrita la via, intesa come scelta di vita. E per occultare tale smarrimento vennero adottate cosmesi che sono rapidamente colate sul volto del Pd/Sinistra come una poltiglia velenosa, ...