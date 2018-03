Il Pd tira dritto | all' opposizione Di Maio e Salvini ora senza alibi Martina conferma la

M5s - ministri ombra : Di Maio tira dritto e annuncia Fioravanti allo sport : 'Non c'è alcuna irritazione del Quirinale' la posizione ribadita dal leader del Movimento, dopo le polemiche sulla lista di un eventuale governo 5 Stelle inviata al presidente Mattarella -

La Turchia tira dritto : prolungato il blocco della nave Eni fino al 10 marzo. L'imbarcazione non può raggiungere l'area per le esplorazioni a largo di Cipro : La Marina militare turca ha esteso fino al 10 marzo l'avviso relativo alle sue attività militari (Navtex) al largo di Cipro nel Mediterraneo orientale, che da dieci giorni impediscono di fatto alla nave da perforazione noleggiata dall'Eni Saipem 12000 di raggiungere l'area prevista per le sue esplorazioni su licenza di Nicosia. Il precedente avviso sarebbe scaduto dopodomani. Lo riportano media ciprioti.Il presidente cipriota, Nicos ...

Banche - Nouy - Bce - tira dritto su stretta Npl : addendum a metà marzo : Francoforte, 7 feb. , askanews, La presidente della Vigilanza europea, Danièle Nouy tira dritto con la stretta sui crediti deteriorati delle Banche: la versione definitiva dell'addendum alle linee ...

Netanyahu allo scontro con la Polonia : "La legge sulla Shoah va cambiata". Ma Varsavia tira dritto : Il testo della legge sulla Shoah approvata da un ramo del parlamento polacco "va cambiata". La richiesta arriva dal premier Benyamin Netanyahu che avvisa: "non abbiamo alcuna tolleranza per la falsificazione della verità, per la riscrittura della storia o per la negazione dell'Olocausto". Ma la Polonia ha risposto picche: "non cambieremo nulla nella legge sull'Istituto per la memoria nazionale - ha scritto su twitter la portavoce del ...

Lazio - Pirozzi tira dritto e lancia la sfida : "Confronti a 4 nelle 5 province" : Il sindaco di Amatrice continua la sua corsa da indipendente alla presidenza del Lazio senza curarsi degli appelli del centrodestra a convergere su Parisi

Draghi tira dritto : i tassi resteranno bassi ancora a lungo - confermato il Qe ridotto almeno fino a settembre : Il Consiglio direttivo della Bce continua a prevedere che i tassi di interesse rimarranno ai loro livelli attuali per un lungo periodo di tempo e "ben oltre l'orizzonte degli acquisti netti di ...

La Vigilanza Ue tira dritto sui crediti : La trasferta romana di Daniele Nouy del 17 gennaio ha lasciato i banchieri italiani con l'amaro in bocca. All'incontro non sono state incassate grosse concessioni dal capo della Vigilanza della Bce. ...

Non solo zig-zag - i serpenti sanno anche tirare dritto : Un fenomeno su cui però la scienza non aveva ancora fatto completamente luce: a migliorarne la comprensione è arrivato ora uno studio condotto da un'équipe di biologi della University of Cincinnati, ...

Lo staff M5s tira dritto : 'Parlamentarie valide'. A decidere Di Maio con il suo staff. E gli esclusi cercano un avvocato per il ricorso : Le chat dei parlamentari M5s sono infuocate. I telefoni dei deputati impegnati nei lavori d'Aula alla Camera non fanno altro che squillare: "A chiamare sono gli esclusi. Vogliono sapere perché non ...

Vaccini e Fornero - Salvini tira dritto : "Troveremo accordo col Cav" : Io non faccio il medico, prendo atto da padre che siamo l'unico paese al mondo che obbliga a vaccinarsi', dice il segretario della Lega. Che ridimensiona anche l'ipotesi di frattura con Forza Itaila: ...