huffingtonpost

: Il Pd rischia il collasso - MPenikas : Il Pd rischia il collasso - Sfacciato2 : @Genny77129446 Ma po' se ha problemi con me, gli diedi l'indirizzo....pke' non si fa vedere? Se ne va nei locali e… - fdtortomasi : Quel simpaticone di Kim non si è convertito al pacifismo internazionale. Semplicemente la nord Corea è al collasso… -

(Di lunedì 12 marzo 2018) È vano pensare che il 4 marzo costituisca una parentesi nella vicenda politica italiana. Può darsi che i due vincitori, Di Maio e Salvini, non riescano a guidare il Paese verso un nuovo assetto bipolare, incentrato sui loro due partiti. Molto dipende dalla capacità di ripresa del mondo riformista e popolare, e quindi innanzitutto del Pd, sul quale si è abbattuta la tempesta elettorale.Se prevale il convincimento che l'ondata populista e radicale rifluisca in un meccanico recupero della precedente dialettica destra-sinistra, allora il pericolo alimentato da questa illusione finirà per generare ulteriori problemi. Bisogna ricostruire una prospettiva, fatta di programmi e alleanze, in grado di invertire il sentimento collettivo di rabbia, delusione e insicurezza.Il modesto risultato del Pd, sceso sotto la soglia psicologica del 20 per cento,di ...