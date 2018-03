Il Pd conferma | all' opposizione Di Maio e Salvini ora senza alibi Martina conferma la

Def - Padoan conferma la linea del Tesoro : "Alla Ue solo un documento tecnico" : MILANO - Il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, tiene ritta la barra del documento di economia e finanza e dopo aver incontrato il vicepresidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, ribadisce che il Governo sta lavorando esclusivamente 'sul quadro tendenziale, che comprende ...

Il Pd conferma : 'Noi all'opposizione'. Da domani la partita del dopo-Renzi : Posizioni diverse, dunque, a dispetto dell'unità che si registra invece sulla linea politica: "devono governare quelli che hanno vinto le elezioni" continuano a ripetere i dem, convinti che l'unica ...

Roma-Torino dalle 20.45 La Diretta i giallorossi per confermare il 3° posto : Torna in campo la Serie A dopo i rinvii delle partite domenicali della scorsa settimana a seguito dell'immane tragedia che ha colpito il mondo del calcio, con la morte del povero Davide Astori. All'Olimpico si sfidano, nell'anticipo del venerdì sera, Roma e Torino; i giallorossi vogliono dare continuità al risultato colto a Napoli, i ...

Continuano i rumor sui DLC di Dragon Ball FighterZ - confermata una Stagione 2? : Nonostante la voce si fosse leggermente sopita, sono emersi nuovamente insistenti rumor sui prossimi DLC di Dragon Ball FighterZ, con l'attuale Season Pass che rappresenterebbe soltanto la Stagione 1 del piano di contenuti aggiuntivi previsti da Bandai Namco e Arc System Works. Si tratta di indiscrezioni di cui vi abbiamo già parlato in passato, ma nuove indiscrezioni sembrano confermare i leak di qualche tempo fa: Broly e Bardack saranno ...

La voce della Politica Donato SABIA riconfermato alla guida regionale della UILPA Polizia Penitenziaria : Nella mattinata odierna a Potenza nella sala congressi della Biblioteca Nazionale in via del Gallitello n°100, si è svolto V° Congresso regionale della UILPA Polizia Penitenziaria, per rinnovare gli ...

M5S - l'accordo col Pd passa dalla conferma di Minniti : Dopo le parole di ieri del ministro Andrea Orlando le possibilità di un accordo tra Pd e M5S si riducono, ma la trattativa non si ferma. Al momento i grillini stanno aspettando la definitiva fuoriuscita di Matteo Renzi e, nel frattempo, pensano a cosa offrire ai democratici.L'eventualità di cedere alcuni ministeri al Pd è definita "prematura" da Riccardo Fraccaro ma non viene esclusa a priori. I pentastellati ...

Giallo di Salisbury - ex spia russa e figlia avvelenati con gas nervino/ Scotland Yard conferma - Skripal gravi : Giallo di Salisbury, ex spia russa e figlia avvelenati con gas nervino: arriva la conferma dell'antiterrorismo di Scotland Yard mentre le vittime ed un poliziotto restano gravi.(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 21:03:00 GMT)

Canada : banca centrale conferma tassi all'1 - 25% - come da attese : La banca centrale canadese ha confermato i tassi di interesse all'1,25 per cento. Il dato è in linea con le aspettative del mercato.

Carnevale Medievale - via al conto alla rovescia : confermati i maxischermi nel Piazzone : La magia delle atmosfere del passato è arricchita da vari tipi di intrattenimento previsti nella giornata come il mercato Medievale nel centro storico, gli spettacoli di strada nel cuore dell'Arena ...

Anche una superstar dell'NBA conferma Call of Duty : Black Ops 4 : Nuovo giorno e nuove conferme per il prossimo titolo della serie Call of Duty che, a quanto pare, sarà proprio Black Ops 4, ovvero il gioco rumoreggiato da qualche tempo e del quale sembra sia comparso il merchandise ufficiale nel database di GameStop USA.Per il momento, le uniche notizie ufficiali riguardo il nuovo Call of Duty provengono da Activision e confermano Treyarch alla guida del nuovo episodio, ma, come saprete, lo studio è lo stesso ...

Formula 1 - Tatiana Calderon confermata alla Sauber : LAlfa Romeo Sauber F1 Team ha esteso lingaggio di Tatiana Calderon, che ricoprirà il ruolo di test driver per la stagione 2018. La ventiquattrenne colombiana proseguirà dunque il suo rapporto professionale con il team elvetico, portando avanti il lavoro di sviluppo al simulatore e raccogliendo informazioni e dati per lo sviluppo della C37.In pista da sempre. La Calderon ha alle spalle un lungo passato fatto di gare: a 9 anni ha iniziato a ...

Exit poll - Boccia (Pd) : “Prematuro. Se numeri confermati saremo all’opposizione” : Mentre gli oltre trecento giornalisti accreditati attendono voci nella sala stampa del Nazareno, alcuni parlamentari dem entrano nella sede nazionale del partito Democratico. Bocca cucita da parte di Anna Ascani. Emanuelle Fiano, invece, entrando nella sede nazionale del ‘Nazareno’, commenta i primi Exit pool: “Se i dati sono questi vuol dire che staremo all’opposizione”. Meno netto Francesco Boccia: ...

“Cristel è all’ottavo mese”. Parola di Loredana Lecciso. La gravidanza della figlia di Albano e Romina era solo un’indiscrezione - poi la conferma della ‘matrigna” scatena il caos. Quello che è uscito fuori finirà in tribunale : La battaglia tra Loredana Lecciso e Romina Power proprio non vede la fine. In questi ultimi giorni era uscita la notizia su una presunta gravidanza di Cristel una delle figlie della cantante e Al Bano. E qui colpo di scena. La compagna del leone di Cellino San Marco ha annunciato azioni legali per un post “verosimilmente ascrivibile ad ignoti” apparso sul profilo Instagram di Romina, in cui qualcuno, spacciandosi per lei, ha ...

Voto Spd - con il 66% vince l'ok alla 'GroKo'. Merkel verso la riconferma : La Grande Coalizione tra Cdu-Csu e Spd in Germania è fatta. Il 66%, la maggioranza degli iscritti e votanti al partito socialdemocratico Spd ha votato, per posta, a favore della cosiddetta 'GroKo' e ...