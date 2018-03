Il Paradiso delle Signore a rischio | salta l’accordo tra sindacati e Rai

davidemaggio

: RT @cicap: Miti e realtà del vivere, e curarsi, secondo natura Il @CICAPTicino vi invita alla conferenza di Silvano Fuso martedì 20 marzo… - RFanciola : RT @cicap: Miti e realtà del vivere, e curarsi, secondo natura Il @CICAPTicino vi invita alla conferenza di Silvano Fuso martedì 20 marzo… - davidemaggio : #IlParadisoDelleSignore a rischio: salta l’accordo tra sindacati e Rai - VailatiSergio : RT @PiccoloAngelo79: Che il mio segreto martirio per la salvezza delle anime, sia il mio paradiso e la suprema mia beatitudine. Amore delle… -

(Di lunedì 12 marzo 2018) IlIlsi è trasformato in un inferno. E i, in questo, ci hanno messo del loro. L’assemblea dei lavoratori del Centro di Produzione Rai di Torino ha infatti respinto la proposta dell’azienda del servizio pubblico per la realizzazione di 180 nuove puntate della fiction (che, come vi abbiamo anticipato, si sarebbe trasferita in daytime per la sua terza stagione) nel capoluogo piemontese. A nulla sarebbe valso l’intervento della sindaca della città sabauda, che ha tentato una mediazione. Così, ora, la serie tv con Giusy Buscemi e Giuseppe Zeno rischia dire. Dopo un’assemblea movimentata, sono stati i proprioa mettersi di traverso, respingendo l’intesa per una produzione tv che avrebbe impegnato per 220 giorni un centinaio di persone, per 9 ore giornaliere più una di pausa, 5 giorni alla ...