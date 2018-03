Il Papa | Ma gli stranieri non sono i nostri nemici

Papa Francesco torna a fare politica : quella frase sugli 'stranieri' e il legittimo sospetto su Matteo Salvini : 'Il mondo oggi è spesso abitato dalla paura. È una malattia antica: nella Bibbia ricorre spesso l'invito a non avere paura. Il nostro tempo conosce grandi paure di fronte alle vaste dimensioni della ...

Milano - Rocco Papalia fermato alla guida dell'auto senza patente : multa e denuncia al giudice di sorveglianza : Sorpreso a guidare senza patente l'auto della moglie, nella «sua» Buccinasco. Rocco Papalia, ritenuto dalla magistratura uno dei personaggi di spicco della 'ndrangheta, è stato fermato sabato ...

Il tormento di Antonietta "Per le mie bambine volevo un papà migliore" : Ogni minuto che passa è un tormento per Antonietta Gargiulo, catapultata in una realtà dove la sua famiglia non esiste più. La donna, ricoverata ancora in terapia intensiva al San Camillo di Roma, sta ...

Tony scappa da moglie e quattro figlie - C'è Posta per te/ Valeria in lacrime : "Papà torna - mi manchi" : C'è Posta per te, Tony scappa di casa lasciando moglie e quattro figlie. Sua figlia Valeria lo implora di tornare a casa, lui è restio per paura di non poter più vedere i suoi genitori(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 00:05:00 GMT)

Tribunale accoglie il ricorso di un papà per vaccinare la figlia - mamma no vax : Quando in famiglia un padre e una madre non hanno le stesse idee su alcuni aspetti della vita, si cerca sempre di trovare una possibile soluzione, una via di mezzo, che riesca a portare a una decisione definitiva e magari positiva, soprattutto se il problema riguarda la figlia e la scuola. Il problema in questo caso è l'argomento vaccino, un argomento molto discusso da tanti, ma che questi genitori non sono riusciti a condividere per idee e ...

ROLLE DI CISON - ARRESTATO SERGIO Papa/ Ultime notizie - è il 35enne di Refrontolo l'omicida degli anziani? : CISON, ARRESTATO presunto assassino di Loris Nicolasi e sua moglie Anna Maria Niola. Ultime notizie: risolto il caso degli anziani massacrati a ROLLE? Possibile movente economico(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 17:07:00 GMT)

Papa : 5 anni con gli ultimi nel cuore : E' la pace la priorità da raggiungere, in un mondo frantumato in cui sono gli ultimi, "gli scartati", a vivere la situazione peggiore.

Papa in Puglia - così la visita a San Giovanni Rotondo : ... per proporre il santo con le stimmate quale fulgido esempio ai 'missionari della misericordia', cioè ai confessori inviati in occasione dell'anno santo in tutto il mondo. A distanza di nove anni ...

Tribunale autorizza papà a far vaccinare la figlia contro il volere della mamma : Il provvedimento consente in questo modo alla piccola di tre anni di tornare a frequentare la scuola dell'infanzia

E se fosse Chris Hemsworth il «miglior papà di sempre»? : Chris Hemsworth, 33 anni, venuto al mondo a Melbourne ma cresciuto a Phillip Island, il mare lo sente parte di sé. Così quando non veste i panni del dio Thor, si dedica alla sua attività preferita: il surf. Passione che non vede l’ora di trasmettere ai suoi bambini: India Rose, 5 anni, e i gemelli, Tristan e Sasha, 3, nati dall’amore con Elsa Pataky, 37. E una gita sulla spiaggia australiana è l’occasione ideale per fare ...

Il figlio prepara una torta - ma è alla marijuana : intossicati mamma e papà : La torta alla marijuana intossica mamma e papà. Una coppia friulana è rimasta intossicata ieri dopo aver mangiato un dolce alla marijuana cucinato dal figlio, ora indagato per detenzione di sostanza ...

I vari Samsung Galaxy S8 e Note 8 nella promozione per la Festa del Papà : questi i dettagli : Per la Festa del Papà 2018 prende già il largo una promozione che coinvolge per via indiretta Samsung Galaxy S8 e Note 8, relativamente all'acquisto di un dispositivo forse un po' troppo datato, ma che evidentemente ha ancora mercato: il Galaxy J3 (2016). Si tratta di un telefono per cui l'azienda sudcoreana ha perfino disposto la dismissione della distribuzione relativa alla patch di sicurezza mensili, come vi abbiamo raccontato in modo più ...

Il 19 Marzo 2018 è la Festa del Papà : ecco come dirgli ti voglio bene con un VIDEO : Si avvicina la Festa del Papà, il 19 Marzo, e come ogni anno ci si affanna per trovare il regalo più adatto, a volte anche obsoleto. Le solite cravatte, o i soliti calzini, oppure profumi, e persino un viaggio. Un’idea che trasmetta un messaggio: “ti voglio bene”. Tre parole, incastrate fra testa e cuore, nascoste nel silenzio di sguardi e gesti. “Ci si vuole bene ma in silenzio”, come dice il protagonista del VIDEO “Ti voglio bene Papà” ...