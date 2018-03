Il Papa | «Cari politici | non rassegnatevi mai alla disparità sociale»

Roma - esposto contro lo scarico del convento di Albano che ospita il Papa : È giallo su una tubatura di scarico che parte dalla residenza preferita da Papa Francesco ai Castelli Romani e finisce dritta nel Lago Albano. Tanto clamore a pochi giorni dall'arrivo di Bergoglio ad ...

Papa : “Violenza contro stranieri è segno della morte della carità” : Papa: “Violenza contro stranieri è segno della morte della carità” Il Pontefice lancia il suo messaggio per la Quaresima: “La radice di tutti i mali è l’avidità per il denaro, alla quale segue il rifiuto di Dio” Continua a leggere L'articolo Papa: “Violenza contro stranieri è segno della morte della carità” sembra essere il primo su NewsGo.

Papa : crimine organizzato e precariato devastanti come tempeste : Roma, 20 gen. (askanews) 'La violenza organizzata, il 'sicariato', l'insicurezza che esso crea; la mancanza di opportunità educative e di lavoro, specialmente tra i più giovani, la mancanza di un ...

M5s all’Open Day Rousseau - Casaleggio elogia l’organizzatrice Sabatini : “Io la Boschi pentastellata? Papà è bancario” : Professoressa universitaria, dottorato di ricerca in e-learning, Enrica Sabatini è uno dei volti in ascesa del Movimento 5 stelle. Pescarese di 35 anni, consigliera comunale del città abruzzese premiata come uno dei sette migliori amministratori locali dalla classifica che l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani ha stilato a conclusione del corso Corso di formazione specialistica in Amministrazione Municipale – ForSAM 2016. Non ...

Il Papa : "Cari giovani - segnatevi questa password per la vita : "Cosa farebbe Cristo al mio posto?"" : 'Ma perché perdi tempo? - dice il giovane pessimista - divertiti, lascia perdere, tutte queste cose sappiamo come vanno a finire, il mondo non cambia, prendilo come viene a vai avanti…'. E ...