Il mistero del giovane ucciso a Pescara | cosa sappiamo finora

Cominciamo a entrare nel mistero della Pasqua : Giovanni, nel brano di Vangelo proposto oggi , 3,14-21, , rievocando l'incontro tra Gesù e Nicodemo è ancora più esplicito: «Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito». La salvezza come ...

“Presto - venite a vedere”. Macabra scoperta in mezzo alla neve. L’uomo era andato a rilassarsi coi suoi amici quando - sotto le sue mani - ha sentito qualcosa di duro. Era un sacco e al suo interno c’era qualcosa di terrificante. Una storia dell’orrore (avvolta dal mistero). Aiuto (IMMAGINI MOLTO FORTI) : Di solito si va lì per pescare. Solo che l’ultima volta che qualcuno è arrivato sulle sponde di quel fiume, luogo calmo e tranquillo, di relax, è successa una cosa scioccante. È successo in Russia, nel villaggio Vladimirovka, a 30 chilometri dalla Cina. Nessuno, nell’ultimo periodo, aveva notato nulla di strano. Eppure qualcosa di orribile era successa… Sulle rive del fiume vicino a Khabarovsk, nella punta est della Russia, gli uomini con la ...

Isola - Daniele Bossari e il mistero dell'auricolare : "Alcuni tecnici dello studio hanno detto che è tutto vero" : MILANO ? Tra le mille polemiche legate all?Isola dei Famosi, che Leggo.it non ha mancato di seguire, c?è stata anche quella legata all?utilizzo di un auricolare per i...

Amelia Earhart : la leggenda dell’aviatrice e il mistero (risolto) della morte : L’antropologo Richard Jantz ha concluso che le ossa ritrovate nel ’40 nell’isola deserta di Nikumaroro appartengono “al 99%” alla leggendaria Amelia Earhart. Dopo anni di studi, il professore della Università del Tennessee non ha in sostanza dubbi grazie agli esami effettuati con tecniche moderne e un vastissimo screening comparativo, riferisce Fox News. Le ossa erano state esaminate nel ’41 alle Fiji dal ...

Risolto il mistero di Amelia Earhart - sono della pilota i resti nel Pacifico : ... la leggendaria pilota americana, la prima donna a volare attraverso l'Oceano Atlantico , scomparsa nel 1937 mentre si trovava sopra il Pacifico per tentare il giro del mondo. Lo ha stabilito una ...

Chi l'ha visto e il mistero di Marco Boni. Cosa è successo al ragazzo sulla strada del Tonale? : Chi l'ha visto e il mistero di Marco Boni : Cosa e` successo al ragazzo sulla strada del Tonale? 'Marco è scivolato nel lago mentre faceva una passeggiata? Cosa è successo nei minuti tra l'incrocio ...

Astronomia : il mistero lungo 75 anni delle onde magnetiche che scaldano il sole : Il sole è la fonte di energia che mantiene la vita sulla Terra ma c’è ancora molto da scoprire sulla nostra stella. Ora un gruppo di ricercatori ha risolto un mistero che durava da 75 anni: gli scienziati della Queen’s University Belfast hanno guidato un team internazionale alla rivoluzionaria scoperta che le onde magnetiche che si infrangono nel sole possono essere la chiave del riscaldamento della sua atmosfera e della spinta del vento ...

ISOLA DEI FAMOSI 2018/ Il mistero del video scomparso : naufraghi beccati a parlare del canna-gate : ISOLA dei FAMOSI 2018, ancora critiche per il programma e Alessia Marcuzzi. "La conduttrice non è stata in grado di gestire le questioni delicate", ultima quella del ripescaggio.(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 08:24:00 GMT)

Il mistero del piccolo Gabriel - il bimbo scomparso che tiene in ansia tutta la Spagna : Il mistero del piccolo Gabriel, il bimbo scomparso che tiene in ansia tutta la Spagna Il piccolo di 8 anni ha lasciato la casa dei nonni per percorrere una stradina di un centinaio di metri ma non è mai arrivato a destinazione. A complicare la vicenda lo strano ritrovamento della sua maglietta a oltre tre […] L'articolo Il mistero del piccolo Gabriel, il bimbo scomparso che tiene in ansia tutta la Spagna proviene da NewsGo.

Il mistero del bimbo sparito da una settimana : la Spagna in ansia : Un bambino di otto anni sparito nel nulla da una settimana; centinaia di poliziotti e volontari lo cercano inutilmente giorno e notte nella zona montagnosa di un piccolo paese di Almeria, nel sud...

Astronomia : il mistero della cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko ci riporta alle origini del sistema solare : Le comete costituite da due lobi, come la cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko, hanno origine quando i detriti provocati da una collisione distruttiva tra due comete si aggregano nuovamente. Queste collisioni potrebbero anche spiegare alcune delle strutture enigmatiche osservate su 67P. Questi sono i risultati di un nuovo studio condotto da un team internazionale, coordinato da Patrick Michel, ricercatore presso il laboratorio Lagrange. Da quando la ...

Beyoncé e Jay-Z e il mistero del Tour cancellato su Facebook : Si chiama On the Run 2 e arriva a quattro anni esatti da On the Run, il loro ultimo Tour da 22 date e 109 milioni di dollari d’incasso. Parliamo di Beyoncé e di Jay-Z, due degli artisti più potenti e facoltosi d’America che uniscono ancora una volta le proprie forze in un nuovo, straordinario progetto. Un Tour che li porti in giro per il mondo e che faccia sold out, con i catenacci di Jay-Z e la chioma vaporosa di Beyoncé su ledwall ...

James Dean - il mistero della sua giacca rossa : Il giubbotto rosso indossato da James Dean in Gioventù Bruciata è stato al centro dell’attenzione per diversi giorni. E pensare che se non fosse stato per il regista Nicholas Ray, nessuno avrebbe mai saputo il colore della giacca più emblematica di Hollywood. Sì, perché fortemente convinto del valore psicologico dei colori, il regista Ray decise (dopo le prime scene in bianco e nero) di girare il film proprio a colori. Fu così che ...

mistero e Storia dell'Oro : La sua importanza nell'economia è tale che ingenti riserve d'oro sono stoccate e mantenute dai governi dei paesi più ricchi e potenti con una gelosia ingiustificabile per un bene che non è ...