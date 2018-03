Il mio West | dal Friuli all' Arizona

M’illumino di meno : Best Western aderisce alla giornata del risparmio energetico : Venerdì 23 febbraio, in occasione della 14ª giornata dedicata al risparmio energetico “M’illumino di meno”, promossa da Rai Radio 2- Caterpillar, 50 hotel del gruppo Best Western aderiscono all’iniziativa e propongono un ricco calendario di momenti all’insegna della sostenibilità. Azioni concrete volte a ridurre lo spreco e focalizzate alla salvaguardia dell’ambiente: piccoli gesti di uno stile di vita sostenibile che quest’anno sarà dedicato ...