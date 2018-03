Il ministro dell’Interno slovacco Robert Kalinak si è dimesso

Slovacchia - giornalista ucciso – Cortei e fiaccolate. L’opposizione chiede le dimissioni del ministro dell’Interno : Gli arresti, eseguiti ieri, di dieci persone tra cui sette italiani, per l’omicidio del giornalista Jan Kuciak e della sua fidanzata non hanno palacato l’opinione pubblica che continua a puntare il dito contro il governo del premier Robert Fico. Dopo le manifestazioni dei giorni scorsi, sono annunciate fiaccolate e Cortei di protesta in varie città del paese. Inoltre, L’opposizione di centro destra e il partito di minoranza magiara ...

In Messico 13 persone sono morte nell’incidente di un elicottero militare che trasportava il ministro dell’Interno : In Messico 13 persone sono morte e 15 sono state ferite nell’incidente di un elicottero militare che stava trasportando il ministro dell’Interno Alfonso Navarrete Prida e il governatore dello stato di Oaxaca Alejandro Murat a Santiago Jamiltepec, una località vicina all’epicentro del terremoto The post In Messico 13 persone sono morte nell’incidente di un elicottero militare che trasportava il ministro dell’Interno ...

Berlusconi : Salvini? Bene ministro dell’InternoIl leader leghista : no a sorprese sul premier : Berlusconi:Salvini? Bene ministro dell’InternoIl leader leghista: no a sorprese sul premier “Salvini andrebbe Bene come ministro dell’Interno”, secondo Silvio Berlusconi. Quanto al nome del candidato premier del centrodestra, Berlusconi ha detto che potrebbe venire da Bruxelles. Salvini: “Non adoro le sorprese, preferisco la chiarezza” Continua a leggere L'articolo Berlusconi:Salvini? Bene ministro ...

Prodi - investitura a Gentiloni : «Con lui il Paese è più forte» Berlusconi : Salvini può fare il ministro dell’Interno : Il Professore a Bologna dà sostegno alla lista Insieme costituita da ex ulivisti e loda l’impegno del presidente del Consiglio. «C’è bisogno di centrosinistra»

Terremoto in Messico : cade elicottero - salvo il ministro dell’Interno : Incidente in atterraggio per l’elicottero che trasportava il Ministro messicano dell’Interno, Alfonso Navarrete, nelle zone colpite dal Terremoto: il Ministro, il governatore dello Stato di Oaxaca e altri funzionari si sono salvati, mentre l’incidente ha causato la morte di alcune persone a terra nell’area dell’atterraggio. L'articolo Terremoto in Messico: cade elicottero, salvo il Ministro dell’Interno sembra ...

Morto Paul Bocuse - il più grande chef francese. Il ministro dell’Interno : “Era la Francia” : Morto Paul Bocuse, il più grande chef francese. Il ministro dell’Interno: “Era la Francia” Se ne va a 91 anni uno dei padri della cucina internazionale, il creatore della Nouvelle cousine: discendente di un’antica dinastia di cuochi era l’unico chef al mondo ad avere 3 Stelle Michelin da oltre 50 anni.Continua a leggere Se ne […] L'articolo Morto Paul Bocuse, il più grande chef francese. Il ministro dell’Interno: “Era la ...

Grillo : Salvini ministro dell’Interno è fantascienza : Roma – Beppe Grillo risponde così alle domande dei cronisti presenti al Viminale, dopo aver depositato, assieme a Davide Casaleggio e Luigi Di Maio, simbolo e... L'articolo Grillo: Salvini ministro dell’Interno è fantascienza su Roma Daily News.

Berlusconi : «Salvini sarà ministro dell’Interno se il centrodestra vince» : Il leader di Forza Italia a La7 e le previsioni sulle elezioni del 4 marzo. La replica del ministro Martina (Pd): «Uno scenario che fa paura: serve una persona preparata»

Berlusconi : “Se vinciamo io premier e Salvini ministro dell’Interno” : Berlusconi: “Se vinciamo io premier e Salvini ministro dell’Interno” Berlusconi: “Se vinciamo io premier e Salvini ministro dell’Interno” Continua a leggere L'articolo Berlusconi: “Se vinciamo io premier e Salvini ministro dell’Interno” sembra essere il primo su NewsGo.