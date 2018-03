maltempo da incubo - da domani forti piogge : "Non sottovalutate l'allerta" : Su leggo.it gli ultimi aggiornamenti meteo. La tregua di questi giorni dal Maltempo sembra proprio essere finita. È infatti in arrivo su parte dell'Italia una perturbazione che...

maltempo - molte banchine del Tevere inagibili : inondate da acqua : Restano ancora molte le banchine del fiume Tevere inagibili a causa dell’ondata di Maltempo culminata con la pioggia e la neve delle scorse settimane. Dall’Isola Tiberina fino a Ponte Garibaldi le banchine risultano infatti transitabili, mentre da Ponte Giuseppe Mazzini fino a Castel Sant’Angelo ed oltre la maggior parte degli argini risulta completamente inondato dall’acqua confluita nel Tevere complice il Maltempo e lo ...

Meteo - il maltempo non molla : allerta nubifragi nel weekend : Dopo le intense nevicate delle scorse settimane, le temperature si stanno rialzando in tutta Italia, ma una nuova perturbazione è pronta a colpire lo Stivale nel secondo fine settimana del mese di marzo...

maltempo - Trenitalia rimborsa i biglietti regionali non utilizzati : In seguito alle avverse condizioni meteo dei giorni scorsi, che hanno comportato modifiche alla normale circolazione ferroviaria, Trenitalia ha disposto il rimborso integrale per tutti i biglietti di ...

maltempo - Trenitalia : rimborso dei biglietti non utilizzati [DETTAGLI] : In seguito alle avverse condizioni meteo dei giorni scorsi, che hanno comportato modifiche alla normale circolazione ferroviaria, Trenitalia ha disposto il rimborso integrale per tutti i biglietti di corsa semplice regionali non utilizzati, che hanno come origine e/o destinazione una delle stazioni delle seguenti regioni (anche con estensione regionale) e validi per i giorni indicati: dal 26 febbraio al 1° marzo 2018: Abruzzo – Campania ...

maltempo Frosinone - disagi alla viabilità : “necessario l’intervento di Astral” : Il Maltempo di questi giorni hanno creato disagi importanti sulla viabilità del territorio, in particolare danneggiando il manto stradale in diverse zone della provincia. Criticità molto accentuate, tenendo conto della rilevanza e del traffico, sono presenti in particolare sulle strade ad alto scorrimento come la via Casilina, la Superstrada Sora-Frosinone, la Superstrada SS 630, la Monti Lepini (tratto regionale), la S.R. 155 “Per ...

maltempo in Serbia : allerta inondazioni per l’aumento del livello dei fiumi : allerta inondazioni in Serbia, a causa dell’aumento del livello dei fiumi: i corsi d’acqua sono ingrossati dallo scioglimento della neve conseguente all’innalzamento delle temperature. A rischio alcune regioni del centro e del sud del Paese, dove è stato dichiarato lo stato di emergenza. La situazione è strettamente monitorata da squadre di soccorso della protezione civile: in alcuni casi è stata decisa l’evacuazione ...

Serie C e B - partite rinviate per neve e maltempo/ Lucchese-Pistoiese non si gioca : tutte le gare annullate : Serie C e B, partite rinviate per neve e maltempo. Lucchese-Pistoiese non si gioca: tutte le gare annullate in questo weekend calcistico per pioggia o precipitazioni nevose(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 15:02:00 GMT)

Serie C - partite rinviate per maltempo/ Le gare che non si giocano nella 28ma giornata : Serie C, sette partite rinviate: la Lega ha deciso di rinviare sette match della 28esima giornata di campionato a causa delle condizioni meteorologiche. (Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 02:50:00 GMT)

maltempo e pioggia gelata - Autostrade per l’Italia : non mettersi in viaggio nelle zone colpite : Prosegue l’ondata di Maltempo che da domenica scorsa interessa l’Italia, con coinvolgimento dell’intera rete di Autostrade per l’Italia da Sud a Nord: lo rileva Autostrade per l’Italia sottolineando che le regioni più interessate sono la Lombardia e l’Emilia Romagna, dove dalla scorsa notte la pioggia gelata (freezing rain) interessa l’intera rete autostradale. Autostrade consiglia pertanto di evitare di ...

maltempo - Aeroporto Bologna : scalo aperto ed operativo nonostante i disagi : Teleborsa, - Il Maltempo continua a flagellare l'Italia. La nevicata di oggi 1° marzo a Bologna , a tratti molto intensa, ha provocato disagi anche all' Aeroporto Marconi, che comunque è rimasto ...

maltempo : i tir tornano a circolare in Francia - non in Italia : Il traffico dei tir sull’Autostrada A8, nel sud della Francia, è stato ripristinato per il cessato allerta. Poco prima delle 15, tuttavia, restava ancora bloccato sull’Autofiori. Dalla centrale operativa, infatti, segnalano di non aver ancora ricevuto alcun contro ordine da parte delle autorità, per una ripresa della circolazione, rispetto al blocco stabilito ieri. Sono, tuttavia, ripartiti i mezzi pesanti che si trovavano fermi, ...

maltempo Veneto : non nevicava così dall’inverno del 2005 : L’Arpav di Teolo (Padova) rende noto la neve non cadeva in modo così intenso sulla pianura veneta dall’inverno del 2005: imbiancata Venezia ma anche gli altri capoluoghi della regione con uno strato di 5-10 centimetri. Tredici anni fa le nevicate furono intense nel medesimo periodo, tra fine febbraio e inizio marzo. Le minime registrate oggi in pianura si aggiravano tra i -5 e i -7 gradi, al di sotto delle medie del ...