Il Grottaglie perde lo scontro al vertice con il Mottola e scivola al quinto posto in

tarantinitime

: TUTTE LE NOTIZIE DI SPORT PIU' IMPORTANTI DI TARANTO E PROVINCIA LE TROVI NEL NOSTRO GIORNALE ONLINE -->... - TarantiniTime : TUTTE LE NOTIZIE DI SPORT PIU' IMPORTANTI DI TARANTO E PROVINCIA LE TROVI NEL NOSTRO GIORNALE ONLINE -->... - Grottaglie : Calcio, Ars et Labor Grottaglie perde lo scontro al vertice con il Mottola - - MatteoSchinaia : Il Mottola vince e spera, il Grottaglie perde e si dispera -

(Di lunedì 12 marzo 2018) Posta in palio alta e partita sentita da entrambe le compagini, ne è uscita fuori una gara con numerose azioni interessanti e frequenti capovolgimenti di fronte. Cronaca Primo tempo equilibrato con le due squadre che, dopo un periodo di studio, hanno creato un numero pari di opportunità per segnare. Ilin una di queste è riuscito a passare in vantaggio ...