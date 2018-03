Il Giudice Tributario può ricalcolare l’accertamento ICI sulle aree fabbricabili

Stefano Ricucci - l’imprenditore in manette per corruzione in atti giudiziari. Ai domiciliari un Giudice tributario : Stefano Ricucci e il giudice Nicola Russo sono stati arrestati con l’accusa di corruzione in atti giudiziari. Secondo gli inquirenti, l’imprenditore laziale e il magistrato della Commissione tributaria regionale aveva raggiunto un accordo che prevedeva l’aggiustamento di una sentenza in cambio di denaro o altre utilità. Russo, che è anche consigliere di Stato, si trova ai domiciliari. Negli scorsi mesi era già stato sospeso dal ...