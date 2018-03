Il giudice costituzionale Zanon indagato per peculato | ' Mi dimetto'

giudice costituzionale Nicolò Zanon indagato per peculato : “Accuse insussistenti - ma mi dimetto” : peculato d’uso. È questa l’ipotesi di reato con cui la Procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati il Giudice costituzionale Nicolò Zanon. “Sono sereno e conto di poter dimostrare l’assoluta insussistenza del reato che mi viene contestato – ha detto il componente della Consulta alle agenzie di stampa – Tuttavia per rispetto dell’etica istituzionale e della funzione che ricopro, nonché per il rispetto che ...