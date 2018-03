Il giro del mondo in Lambretta

Il giro della Sardegna a piedi - torre dopo torre : Tre ragazzi cagliaritani alla guida di un gruppo per fare il periplo dell'isola a piedi. Un'iniziativa per allungare la stagione turistica e far scoprire una...

Lazio - il gol di Immobile fa il giro del mondo : 'Tra i più belli dell'anno' : PREMIO PUSCAS - Il gol di Immobile si prende le copertine in giro per il mondo. in Spagna il prestigioso quotidiano Mundo Deportivo iscrive la prodezza di Immobile tra le pretendenti per il Premio ...

La fan "pizzica" Morandi in bagno : la foto fa il giro del web : Non è uno scherzo. Gianni Morandi è stato 'pizzicato' da una fan un po' troppo invadente nel bagno di un autogrill. La fan, dopo aberlo visto ha pensato bene di scattare una foto con il cellulare. Il ...

Risultati Serie D / Classifiche aggiornate - livescore delle partite : il focus sul girone D : Risultati Serie D: Classifiche aggiornate diretta live score delle partite in programma oggi 11 marzo 2018. Molti recuperi nei gironi A, B, C, D, F, I.(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 12:19:00 GMT)

'Isola dei famosi - Daniele Bossari abbandona il reality?' - l'indiscrezione fa il giro del web : Dopo il canna-gate, scoppia una nuova polemica. 'L'opinionista Daniele Bossari potrebbe abbandonare la trasmissione', è l'indiscrezione che corre sul web. Secondo il sito Tuttosulgossip , la decisione ...

“Mi sentivo un mostro - volevo soltanto morire”. A 21 anni pesa 160 chili ed è costretta a fare i conti con prese in giro e umiliazioni continue. Disperata e sull’orlo del baratro - trova però così la forza di cambiare. Guardatela oggi : vi sfidiamo a riconoscerla (e non sgranare gli occhi per lo choc) : Una lotta, quella con l’ago della bilancia che l’aveva vista sempre, puntualmente sconfitta. Sforzi inutili di fronte a un’immagine che, davanti allo specchio, non voleva proprio saperne di farsi più magra e attraente. Al punto da spingerla verso pensieri terribili, a un passo dal baratro. Lei, Nicola Burke, obesa e incapace di cambiare la sua vita, nel 2013 era caduta in una profonda depressione che l’aveva spinta ...

Golf - European Tour 2018 : Matteo Manassero vola nel primo giro dell’Hero Indian Open! L’azzurro è secondo dietro a Emiliano Grillo : Matteo Manassero fenomenale nel primo giro dell’Hero Indian Open, torneo inserito nel circuito dell’European Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 72 del DLF Golf&Country Club di New Delhi. L’azzurro è secondo al termine del primo round con una tornata in 67 colpi, che lo pone a quota -5 a pari merito con lo spagnolo Pablo Larrazabal, lo statunitense Paul Peterson, il francese Adrien Saddier e il sudafricano ...

David Lappartient : “La Uci aprirà un’inchiesta sul Team Sky per Wiggins. Caso Froome? Decisione difficile prima del giro d’Italia” : David Lappartient, Presidente della UCI, ha attaccato duramente il Team Sky. La corazzata britannica, infatti, è al centro del ciclone per l’inchiesta sul presunto utilizzo di doping da parte di Bradley Wiggins durante il vittorioso Tour de France 2018 e per il noto Caso Chris Froome (non negatività al salbutamolo durante l’ultima Vuelta di Spagna). Il numero 1 del ciclismo mondiale ha spiegato il suo punto di vista in ...

“Abbiamo scavato ed è saltata fuori”. Metro C - una scoperta storica : gli archeologi fanno festa a Roma. Quando si sono ritrovati davanti a quella meraviglia - sono rimasti a bocca aperta e subito le foto hanno fatto il giro del web : La Metropolitana di Roma crea tanti disagi ai cittadini, ma ogni volta regala sorprese archeologiche straordinarie. Uno spettacolo, uno splendore di mosaici bianchi e a figure nere, geometrie, alberi, un satiro e un amorino che lottano o danzano sotto un tralcio d’uva, un uccello su un ramo e perfino un’antica fontana. Dalla terra dove si sta scavando la fermata della Metropolitana di Amba Aradam, sotto viale Ipponio, spuntano ...

Arbitro scambia cognome del giocatore per una presa in giro e lo espelle : Bizzarro episodio tra i dilettanti inglesi per la omofonia tra Watt , il giocatore, e what , cosa in italiano,

Nunzia De girolamo dopo il ko al voto : 'Grazie a tutti - ma ora devo prendermi del tempo per decidere cosa fare' : Fuori dal Parlamento : è questo il duro destino che deve affrontare Nunzia De Girolamo . Non eletta con Forza Italia, al termine di una turbolenta campagna elettorale al termine della quale ha anche ...

