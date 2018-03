Il dramma del runner sardo | domani 12 03 amputeranno i piedi e la mano destra

Il dramma dell’ironman Roberto Zanda : lunedì gli verranno amputati i piedi e la mano destra : L'operazione si è resa necessaria a seguito del congelamento degli arti avvenuto mentre 'Massiccione' partecipava a una maratona sui ghiacci del Canada dove le temperature precipitano anche a -50°-Continua a leggere

dramma nella B francese : 19enne del Tours deceduto nel sonno : Dramma nella B francese: 19enne del Tours deceduto nel sonno Il decesso è avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì, per cause ancora da accertare Continua a leggere L'articolo Dramma nella B francese: 19enne del Tours deceduto nel sonno proviene da NewsGo.

Una drammatica crisi idrica ha minacciato la vita degli abitanti di Flint : una docu-serie fotografa le fratture sociali della città americana : La città americana di Flint, nel Michigan, è tristemente entrata nella cronaca nel 2014 quando una drammatica crisi idrica ha minacciato la vita dei suoi abitanti. A portare a questa crisi, che ha impattato sulle vite di centinaia di migliaia di persone, furono i tagli drastici e l’inadeguatezza dei progetti di investimento nelle infrastrutture idriche. Oltre 100,000 persone scoprirono di essere state esposte alla contaminazione da piombo ...

“Una tragedia immane”. Lutto nel mondo dello sport : muore a 17 anni mentre si allena. Il destino crudele ha voluto che il dramma si consumasse davanti agli occhi dei genitori. Il campione olimpico è scioccato : Nuovo Lutto nel mondo dello sport. Dopo la morte del calciatore Davide Astori, capitano della Fiorentina morto nella notte tra sabato 3 e domenica 4 marzo mentre era in ritiro a Udine con la sua squadra che avrebbe dovuto giocare contro l’Udinese, una nuova tragedia si abbatte sul mondo dello sport. È successo a Caivano, in provincia di Napoli, nel centro sportivo Delphinia. Un nuotatore di 17 anni, tesserato con la società Acquachiara Ati 2000 ...

Antonietta e il dramma delle figlie ammazzate : Non ricordava e non ha pianto : Antonietta Gargiulo è sopravvissuta alla strage (guarda la gallery). Ma adesso dovrà fare i conti con un nuovo dramma. Mercoledì scorso il marito, Luigi Capasso, l'ha ferita brutalmente al termine di una violenta lite, poi ha ammazzato le due figlie e si è poi tolto la vita (guarda la gallery). La donna, un'operaia di 39 anni, si è risvegliata ieri dalla sedazione dopo aver subito numerosi interventi chirurgici al San Camillo di Roma. ...

“Ciao Marco”. Dopo Davide Astori - un altro calciatore morto : 32 anni. Poco dopo il dramma del capitano viola - un altro lutto sconvolge il mondo del calcio. Stessa età - stessa passione e una compagna da anni. E ora giocheranno insieme tra le nuvole. Tristezza : dopo Davide Astori, il mondo del calcio piange un altro giocatore. Proprio nello stesso giorno in cui una fila lunghissime di persone, note e non, attendeva il feretro al centro tecnico federale di Coverciano per dare un ultimo saluto al capitano viola, a pochi chilometri di distanza, nella chiesa di San Pietro e Paolo a Iolo, frazione di Prato, veniva celebrato il funerale di Marco Longo, attaccante dell’Aglianese, un club nel ...

“Gliel’ha infilata nella vagina - poi la tragedia”. Gioco erotico finisce nel dramma assoluto. L’uomo ha portato di corsa la compagna in ospedale ma era già troppo tardi. Quello che hanno trovato i medici nel corpo della donna ha lasciato tutti senza parole : Di storie particolari relative al fenomeno (sempre più diffuso) dei giochi erotici estremi ne abbiamo già raccontata qualcuna. Stavolta, però, forse abbiamo raggiunto l’apice. È finita in una tragedia consumatasi ad Arequipa, in Perù. Una donna, Yubitza Llerena, è morta dopo che suo marito ha usato una bomba di mortaio come “sex toys”. Sì, avete letto bene. La notizia è stata riportata da Diario Correo dopo che nei giorni scorsi ...

“Morirò presto - ora vivo così”. Le condizioni choc dell’amato attore italiano. “Le mie notti al gelo - mi avete abbandonato tutti”. Amatissimo dal pubblico - ma caduto in disgrazia. Pubblica questa drammatica foto e si lancia in un duro sfogo incolpando anche Barbara D’Urso. Fan allibiti : Un sfogo lungo e particolarmente duro, comparso all’improvviso su Instagram. E che ovviamente non poteva passare inosservato. A scriverlo lui, l’attore Lorenzo Crespi, nome d’arte di Vincenzo Leopizzi, attore messinese molto famoso al pubblico italiano soprattutto per le tante fiction alle quali ha preso parte nel corso della sua carriera, spaziando da Carabinieri a Gente di Mare fino a Mogli a Pezzi e Vita da Paparazzo. ...

dramma alla sede dell'Asl - 40enne si lancia nel vuoto : senza scampo : GIUGLIANO - Cade dal balcone dell?Asl, senza scampo un 40enne. È quanto successo questa mattina nella sede dell?Azienda Sanitaria Locale di piazza Annunziata poco dopo le sette....

Morte Davide Astori - il racconto drammatico del proprietario dell’albergo : Morte Davide Astori – Ancora tutti sotto shock per la Morte del calciatore della Fiorentina Davide Astori, i funerali del difensore si svolgeranno nella mattinata di domani. Nel frattempo emergono nuovi drammatici particolari, ecco il racconto del proprietario dell’albergo Là Di Moret come riporta Sportmediaset: “E’ stata una giornata terribile. In questo hotel non ricordo un’atmosfera così carica di tristezza. ...

Pattinaggio artistico - Lucrezia Beccari pronta per i Mondiali juniores : “Voglio fare bene - porterò a Sofia il dramma delle vittime della Shoah” : Giovanissima promessa del Pattinaggio di figura italiano, Lucrezia Beccari, pattinatrice classe 2003 tesserata con la società Ice Club di Torino, dopo una stagione ricca di bellissimi risultati coronata con la vittoria ai Campionati Nazionali, si appresta a fare il suo esordio ai Mondiali juniores, previsti nella città di Sofia (Bulgaria) dal 6 all’11 Marzo. La talentuosa atleta azzurra è carica e motivata per il suo esordio nella rassegna ...

“Fatemelo vedere”. Morte Davide Astori - la disperazione della compagna Francesca. La fidanzata del calciatore - ex Grande fratello e modella - una volta ricevuta la drammatica notizia - è andata a Udine per dare un ultimo saluto al suo “sole”. Momenti di cordoglio assoluto : La Morte di Davide Astori, il calciatore della Fiorentina, morto in albergo per arresto cardio-circolatorio, ha sconvolto il mondo. Astori aveva 31 anni ed era molto amato. La sua scomparsa ha devastato una nazione ma, prima, la sua famiglia. Per esempio la sua compagna, Francesca Fioretti, che Astori aveva conosciuto nel 2013. Tra loro era stato subito amore: quando si erano incontrati alla festa di un amico comune, avevano iniziato della loro ...

dramma Astori : Vigorelli - storico agente del giocatore : “Un ragazzo d’oro. Era come un figlio…” : Dramma Astori: Vigorelli, storico agente del giocatore: “Un ragazzo d’oro. Era come un figlio…” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Dramma Astori: Vigorelli- Intervistato dai colleghi del “Corriere dello Sport”, Claudio Vigorelli, storico agente di Davide Astori, ha espresso tutto il suo dolore per la scomparsa del capitano ...

Morte Astori - il dolore dei Della Valle Diego : 'Un dramma'. Andrea : 'Lunedì avrebbe rinnovato' : " Serie A >voce 1 voce 2 Tragedia Astori, i messaggi di cordoglio del mondo del calcio "E' sempre stato un punto di riferimento per tutta la squadra - prosegue Della Valle - e proprio prima Della ...